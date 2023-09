Na última sexta-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU) tomou uma iniciativa significativa que está destinada a transformar a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

AGU publica Portaria que oficializa mudanças significativas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Com a publicação da Portaria Normativa AGU nº 108, uma série de diretrizes e critérios inovadores foram estabelecidos para dar uma nova direção ao PAC.

Em resumo, o objetivo principal desta portaria é fortalecer o papel do programa na administração pública. Assim, garantindo uma execução de projetos mais eficiente e promovendo o desenvolvimento sustentável.

O comitê de acompanhamento do PAC

Uma das medidas mais destacadas nesta portaria é a criação do Comitê de Acompanhamento do PAC. Isso porque este comitê será composto por representantes de diversos órgãos governamentais e terá a importante tarefa de monitorar e avaliar o progresso dos projetos vinculados ao PAC. Essa medida visa garantir uma gestão mais eficaz, com um olhar mais atento sobre o uso dos recursos públicos.

Transparência e prestação de contas

A AGU enfatiza, por meio desta portaria, a importância da transparência e da prestação de contas na gestão dos recursos do PAC. A necessidade de tornar as ações do programa mais transparentes e de prestar contas adequadamente é essencial para estabelecer a confiança do público e dos investidores. Dessa forma, a AGU busca não apenas melhorar a eficiência, mas também aumentar a confiabilidade do PAC.

Outro aspecto crucial abordado na Portaria Normativa AGU nº 108 é a necessidade de priorizar projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social.

Desse modo, essa é uma diretriz importante, pois alinha o PAC com as metas de crescimento econômico do país. Assim, levando em consideração não apenas o crescimento financeiro, mas também o impacto social e ambiental das iniciativas.

Compromisso com o desenvolvimento nacional

Em resumo, é inegável que essa portaria representa um marco na gestão do PAC. Uma vez que ela demonstra o firme compromisso do governo com o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura nacional.

No entanto, a AGU está determinada a garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente, de modo a contribuir significativamente para o progresso do Brasil.

Certamente, as mudanças trazidas pela Portaria Normativa AGU nº 108 têm o potencial de impactar profundamente a forma como o Programa de Aceleração do Crescimento é gerenciado e percebido.

Com um foco renovado na transparência, na governança e na busca por projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social, o PAC está se adaptando aos desafios do século XXI. Dessa forma, isso não apenas fortalece o programa em si, mas também contribui para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Com essa portaria, a AGU envia uma mensagem clara de que está comprometida em fazer do PAC um motor eficaz para o crescimento econômico e social do país.

PAC: impulsionando o desenvolvimento do Brasil

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) representa uma iniciativa governamental brasileira que marcou uma era de desenvolvimento econômico e de infraestrutura no país.

Lançado em 2007 durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PAC representa um compromisso audacioso com a aceleração do crescimento e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

Objetivos do PAC

Desse modo, o PAC tem como objetivo principal promover o crescimento econômico. Além de impulsionar o desenvolvimento de infraestrutura e aumentar a competitividade do Brasil no cenário internacional.

Em suma, as metas estabelecidas incluíam a expansão e modernização da infraestrutura de transportes. Bem como, a ampliação do acesso à habitação, o fortalecimento da energia e saneamento, bem como o incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.