AGU vai aderir ao “Enem dos Concursos”?

O Concurso Nacional Unificado é uma iniciativa do Governo Federal para centralizar os concursos públicos autorizados em um único processo seletivo.

A ideia por trás desse modelo é realizar as provas em um único dia, no primeiro trimestre do ano, em diversas cidades pelo país, em vez de ter concursos separados em datas diferentes e locais variados.

Isso visa democratizar o acesso ao serviço público, tornando as provas mais acessíveis, especialmente para candidatos que vivem em regiões distantes das capitais dos estados. Portanto, o Concurso Nacional Unificado busca otimizar o processo de seleção para cargos públicos, aumentando a eficiência e a abrangência dos concursos.