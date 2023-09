AI Drake e The Weeknd Collab elegíveis para o Grammy, afirma o CEO da Recording Academy

Drake dar O fim de semana já não arrasam com o Grammy, então a possibilidade de sua colaboração não autorizada com IA ganhar um prêmio provavelmente não resolverá nenhuma barreira.

Ainda assim, esse é o cenário CEO da Recording Academy Harvey Mason Jr. está flutuando quando se trata da polêmica “Heart on My Sleeve” – a faixa gerada por IA que surgiu em abril com vocais falsos de megastars canadenses, mas convincente o suficiente para ser um sucesso.

Ghostwriter, o criador anônimo por trás da faixa, submeteu a faixa sombria para Canção do Ano e Melhor Canção de Rap para o 66º Grammy Awards no próximo ano.

Mason diz ao New York Times ele ficou impressionado com “Heart on My Sleeve”, pois abriu possibilidades para seus negócios e o declarou adequado para indicação… “No que diz respeito ao lado criativo, é absolutamente elegível porque foi escrito por um humano.”