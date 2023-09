Ainda dá para SACAR PIS/Pasep? Consulte DESTA MANEIRA

Muitos cidadãos brasileiros atualmente buscam diversas maneiras de aumentar seus recursos financeiros. Uma excelente alternativa nesse contexto são os próprios benefícios trabalhistas que algumas pessoas desconhecem ter direito, como o PIS/Pasep.

O abono salarial permanece como uma opção viável, apesar do encerramento do fundo em si. Compreenda como você pode simplesmente verificar se há algum montante do PIS/Pasep ainda disponível em seu nome. Muitos indivíduos possuem valores remanescentes de pagamentos anteriores e nem sabem, portanto, fique atento.

O que é e como opera o PIS/Pasep?

Primeiramente, é crucial recordar que estamos tratando de um dos principais auxílios laborais do Brasil. Milhões de pessoas a cada ano conseguem acessar um pequeno aporte financeiro por meio do calendário oficial do PIS/Pasep.

No entanto, é importante notar que o abono opera por meio de duas siglas distintas. Em outras palavras, existem o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP).

O primeiro destina-se a todos aqueles que trabalham no setor privado, com registro em carteira no regime CLT. O segundo benefício é voltado para funcionários públicos. Mesmo assim, ambos são cruciais programas de contribuição social no país. Anualmente, muitos indivíduos recebem esses recursos conforme o calendário do abono salarial.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Ambas as modalidades têm alguns pré-requisitos para serem elegíveis ao abono salarial. Os principais critérios para quem pode receber o PIS/Pasep são:

Ter cadastro no PIS ou Pasep por, no mínimo, cinco anos;

Ter recebido uma média de até dois salários mínimos no ano-base;

Manter todos os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) por parte do empregador;

Ter trabalhado pelo menos 30 dias (consecutivos ou não) com registro em carteira no ano-base.



Como é feito o cálculo do pagamento?

Determinar o valor exato do montante a se receber na próxima rodada de pagamentos é uma tarefa complexa, uma vez que o salário mínimo de 2024 ainda não foi divulgado. Caso estivesse disponível, o cálculo seria mais simples.

O processo envolve os seguintes passos:

Calcular os meses efetivamente trabalhados em 2022;

Consultar o salário mínimo de 2024 e dividir esse valor por 12;

Multiplicar o resultado do passo anterior pelo número de meses trabalhados.

Dessa forma, por meio dessa fórmula simples, é possível estimar os valores do abono salarial de 2022. No entanto, é importante observar que mais informações sobre adiantamentos de valores e detalhes relacionados aos abonos devem ser anunciadas pelo Governo até o final do ano.

Como verificar o Pasep no Banco do Brasil?

Por fim, é importante destacar que cada benefício é pago por uma instituição financeira diferente. Ou seja, não é possível verificar o PIS por meio do Banco do Brasil, pois ele é pago pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, é viável consultar o Pasep pelo BB. Conforme o próprio site oficial do banco, uma opção é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, do Governo Federal. Outra alternativa é consultar o Pasep no site do BB seguindo os passos abaixo:

Acesse o site oficial do BB para verificar o abono salarial ;

; Trabalhadores que já possuem conta no Banco do Brasil devem informar seu CPF ou acessar pelo ‘Gov.br’;

Agora, é possível encontrar informações sobre o Pasep – lembrando sempre que os servidores públicos terão acesso a todos os detalhes;

Aqueles que têm saldo disponível podem solicitar a transferência eletrônica (TED) para a conta de sua escolha.

Portanto, é essencial lembrar que os pagamentos frequentemente não são creditados diretamente na conta do trabalhador, sendo necessário fazer a solicitação.

Até quando o montante pode ser resgatado?

Passado mais de um mês desde o término do cronograma de pagamentos, o abono referente a 2021 ainda possui milhões esquecidos nas contas. Este montante não foi retirado por milhares de cidadãos que têm o direito a este benefício.

O último ciclo de repasse aconteceu no dia 17 de julho. No entanto, aqueles que ainda não resgataram os recursos terão a oportunidade de fazê-lo até 28 de dezembro. Posteriormente a esta data, será necessário esperar pelo próximo calendário.