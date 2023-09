AJ Brown descarta problemas com Jalen Hurts após discussão paralela na quinta-feira

Durando o Quinta à noite futebol jogo entre os Filadélfia Eagles e a Minnesota Vikingshouve uma discussão acalorada capturada pela câmera entre o wide receiver AJ Brown e zagueiro Jalen dói. Eles realmente pareciam brigar um com o outro por causa de algo que aconteceu durante o jogo. Imediatamente, o incidente se tornou viral online e as pessoas começaram a se perguntar se esse problema seria devido a algo mais sério do que apenas um simples problema do momento. Na sexta-feira, Brown falou com Martin Frank do Delaware New Journal sobre este incidente.

O WR rapidamente quis que as pessoas soubessem que este incidente foi isolado e isso não significa que ele não se dá bem com seus quarterback. Ele disse: “A discussão paralela, quero que todos saibam que foi isso, uma discussão. É um jogo que ambos amamos e quero que todos entendam que às vezes as emoções são intensas e foi isso que aconteceu. Isso não significa que é o fim do mundo. Isso não significa que estou brigando com Jalen. E não, não se tratava de metas. Tenho certeza que todo mundo pensou isso porque ele me jogou a bola três vezes seguidas. Mas não, eu não estava ali discutindo metas. Foi sobre algo que aconteceu antes e estávamos discutindo sobre isso.”

Será que a Filadélfia conseguirá se recuperar de um ano de pesadelo?

O Filadélfia Eagles acabaram de sair de uma temporada quase perfeita em um ano comovente nos esportes para todos os fãs da Filadélfia. No início da temporada em todos os esportes profissionais, a maioria de suas equipes teve um início tremendo e continuou acumulando vitórias. O União da Filadélfia perdeu para o LAFC na MLS. Filadélfia perdeu a MLB World Series contra os Astros. Na NBA, o 76ers não chegou às finais da NBA e ao Águias perdeu o Super Bowl contra o Chefes de Kansas City. Esperançosamente, pelo menos uma dessas franquias esportivas poderá se recuperar de um ano anterior verdadeiramente esquecível. É mesmo possível?