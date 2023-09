AJ Brown foi pego gritando com Jalen Hurts na TNF, por que ele estava bravo com seu quarterback?

TOs Eagles obtiveram um grande W no Thursday Night Football da Semana 2 com uma pontuação de 28-34 contra os vikings, mas nem tudo era sol e arco-íris Filadélfiapelo menos não para wide receiver AJ Brown.

O colapso de Brown no quarto trimestre

O veterano de cinco anos parecia extremamente frustrado com o andamento de sua noite e foi visto discutindo acaloradamente com o quarterback Jalen Hurst na linha lateral durante o início do quarto trimestre quando eles lideravam 27-14.

Águias treinador Nick Sirianni até teve que intervir antes que as coisas piorassem entre seus principais jogadores ofensivos.

O que parecia estar incomodando Marrom parecia ser o baixo número de bolas que ele estava recebendo Ferido. Nesse ponto do jogo, o 26 anos tive três capturas para 17 jardas sobre cinco alvos.

Logo depois que a discussão foi vista ao vivo na TV, Ferido encontrado Marrom na end zone, mas o touchdown foi cancelado.

O baixo desempenho de Brown no TNF

As coisas melhoraram para Marrom já que ele teve sua recepção mais produtiva mais tarde no quarto trimestre no Águias‘última tentativa de touchdown.

Marrom A última recepção do jogo foi uma primeira descida de 12 jardas que levou o Águias para Minnesota Linha de jarda-47.

Na peça depois, D’André Swift contínuo Filadélfia proeza ofensiva ao marcar sua sequência mais longa no jogo, um espetacular 43 jardas ganho que colocou o Águias 2 jardas atrás do TD.

Rápido terminou a corrida sozinho, colocando a bola na end zone com 4:13 deixado no jogo.

AJ Brown terminei o jogo com apenas 4 recepções para um total de 29 jardas sobre 6 alvos.

Depois do jogo, Jalen dói esclareceu qualquer mal-entendido, lembrando aos repórteres que ele considera AJ Brown como um de seus os melhores amigos e que não há absolutamente nenhuma rixa entre eles.

O atacante ofensivo estrela, Jason Kelce, também opinou sobre a disputa lateral, dizendo que a comunicação é uma coisa boa quando se busca melhorar seu desempenho: “Você quer que os caras conversem. Sabemos que deveríamos jogar melhor do que estamos.”