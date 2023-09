AJ McKee x Sidney Outlaw adicionado ao Bellator 301

O ex-campeão peso pena AJ McKee continua sua carreira no peso leve ao enfrentar Sidney Outlaw no Bellator 301.

O Bellator anunciou a luta na segunda-feira após reportagem inicial do MMA Junkie. O Bellator 301 acontece no dia 17 de novembro na Wintrust Arena, em Chicago, e vai ao ar no Showtime.

McKee foi forçado a desistir de sua luta previamente agendada, um encontro com Patricky Pitbull no Bellator vs. RIZIN 2 em julho. Mais tarde, ele postou uma foto de uma terrível infecção por estafilococos que o forçou a sair da luta.

McKee foi visto recentemente na jaula do Bellator em dezembro passado no Bellator vs. RIZIN 1, onde derrotou Roberto de Souza. Foi sua segunda vitória consecutiva depois que uma decisão sobre Spike Carlyle o colocou de volta com o pé direito após a perda do título dos penas para Patricio Pitbull em abril de 2022.

Outlaw apareceu mais recentemente na jaula do Bellator em agosto quando derrotou Islam Mamedov no Bellator 298. Outlaw está 4-2 na jaula do Bellator com vitórias sobre os destaques Myles Jury e Adam Piccollotti com suas derrotas contra os ex-campeões Michael Chandler e Tofiq Musayev.

O Bellator 301 é encabeçado por duas lutas pelo título: o campeão peso meio-médio Yaroslav Amosov defende contra Jason Jackson, e o campeão peso galo Sergio Pettis defende contra o vencedor do torneio galo e campeão interino Patchy Mix.