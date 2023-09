Akross OFERECE EMPREGOS para vários setores

A Akross, empresa que é uma Tech Boutique que desenvolve ambientes produtivos, inteligentes e interconectados, que focam na rentabilização de negócios, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Assim, vale a pena consultar a lista de oportunidades abaixo:

Pessoa Analista de Desenvolvimento Salesforce JR – Rio de Janeiro – RJ e Remoto;

Pessoa Analista de Desenvolvimento Salesforce Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Remoto;

Analista de Desenvolvimento – Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Remoto;

Pessoa Analista de Mídia Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Engenheiro(a) de Dados Júnior – Trabalho Remoto;

Pessoa Gerente de Projetos – São Paulo – SP e Híbrido – Banco de talentos;

Pessoa Gerente de Vendas – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Akross

Sobre a Akross, podemos destacar que a a empresa potencializa o crescimento de negócios e suas oportunidades de rentabilização, otimizando resultados e oferecendo as melhores experiências para os clientes.

Seu Profit Place é líder LATAM entre as plataformas SDP e Gestão de Serviços Digitais. Trabalha com soluções Wi-Fi capazes de conectar todas as pessoas, em todos os lugares.

Além disso, traz relevância por meio da sua plataforma de dados e publicidade. Por fim, sua área de Tech Solutions tem como objetivo ir sempre além, com escuta ativa e foco no cliente, desenvolvendo projetos sob demanda, que transformam, repensam e evoluem negócios.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Akross já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



