Al Khelaifi responde à escavação de Messi: Com todo o respeito, o PSG é um clube francês

Tele Relação Messi-PSG continua a ser o assunto da cidade meses após sua partida. O argentino fez outra crítica ao clube parisiense há poucos dias, quando reclamou que foi “o único jogador que não foi reconhecido, além dos meus outros 25 jogadores”, após retornar da vitória no Copa do Mundo no Catar.

Alguns dias depois, PSG Presidente Nasser Al-Khelaifi respondeu ao argentino em declarações à mídia francesa antes do clássico de domingo contra Marselha. “Lá fora fala-se muito, não sei o que ele fez ou o que não disse. Como todos viram até publicamos um vídeo, parabenizamos o Messi no treino, e também no privado, mas com respeito estamos um clube francês”, afirmou o presidente sem rodeios.

O chefe do PSG explicou que não poderia fazer uma grande festa por respeito “ao país que derrotou, aos seus companheiros franceses e aos nossos adeptos”, disse. “Foi delicado fazer a festa no estádio.”

Os problemas com Mbappé ficam na família

Al Khelaifi também falou sobre o relacionamento atual com Kylian Mbappé depois de um verão tão agitado em que o jogador até ficou de fora do elenco sem viajar para a turnê de pré-temporada no Japão. “Os problemas que tivemos permanecem na família e Kylian faz parte da família. Estou orgulhoso do que ele está fazendo e do que toda a equipe está fazendo”, disse ele.

Também convocou a Bola de Ouro para o jovem parisiense, que descreveu como “o melhor jogador do mundo”.