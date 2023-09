Al Pacino e Noor Alfallah desistem, começa o drama jurídico sobre a custódia das crianças

Al Pacino dar Jovem Alfalá desistiram depois de mais de um ano de namoro … e agora estão no tribunal tentando resolver questões de custódia dos filhos.

Alfallah deu o pontapé inicial apresentando uma petição no Tribunal Superior de Los Angeles na qual pede a um juiz a custódia física total de seu filho de 3 meses Roman Alfalla Pacino .

Nos documentos, Alfallah diz que Pacino deveria ter visitação razoável de Roman e custódia legal conjunta, o que significa que ambos os pais teriam uma palavra a dizer nas principais decisões que impactam a criança, desde a educação até as necessidades médicas.

Ela passou a solicitar que o lendário ator pagasse todos os honorários advocatícios e outras custas judiciais. O pagamento de pensão alimentícia não foi abordado no processo judicial, mas é quase certo que se tornará um problema.

A mudança repentina em seu relacionamento – que começou em abril de 2022 – contrasta fortemente com onde estavam há apenas alguns meses.

TMZ divulgou a história em junho … Pacino, de 83 anos, tornou-se pai depois de Alfallah, de 29 anos deu à luz seu filho no Cedars-Sinai Hospital, em Los Angeles. Os dois estavam em êxtase com seu novo pacote de alegria, indo à cidade para um jantar de comemoração no Sunset Tower, em West Hollywood.