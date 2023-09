Alan Belcher enfrenta Roy Nelson pelo título dos pesos pesados ​​​​do Gamebred Bareknuckle MMA após o lançamento do BKFC

Alan Belcher está voltando às suas raízes, ou pelo menos na metade do caminho.

Nos últimos anos, Belcher fez seu nome no boxe sem luvas, mas agora Belcher está voltando ao MMA na quarta-feira, Jorge Masvidal anunciou que Belcher enfrentará Roy Nelson pelo título de peso pesado Gamebred Bareknuckle MMA no dia 28 de outubro no Coliseu do Mississippi em Jackson, Miss.

“Temos esses dois malditos selvagens competindo”, disse Masvidal após anunciar o confronto no A hora do MMA. “Campeonato mundial de pesos pesados. Eu disse que estou trazendo calor para você, irmão.

Depois de uma carreira moderadamente bem-sucedida no UFC, Belcher se aposentou do MMA em 2015. Seis anos depois, Belcher mudou para o boxe e o boxe sem luvas, acumulando um recorde de 5-0 no boxe e um recorde de 4-0 no boxe sem luvas. knuckle, chegando a conquistar o título dos pesos pesados ​​do BKFC em fevereiro com um nocaute no terceiro round sobre Arnold Adams. Belcher perdeu seu título em junho após marcar uma luta de boxe para Misfits, e foi dispensado da promoção, de acordo com dirigentes do BKFC.

Nelson é ex-IFL e O ultimo lutador campeão e teve carreira destacada no UFC e Bellator até 2020. “Big Country” fez a transição para o MMA de luta livre em maio, fazendo sua estreia com uma vitória por TKO no primeiro round no Gamebred Fighting Championship 4.

Damon Martin, do MMA Fighting, contribuiu para este relatório.