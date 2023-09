Alarmes na Indy: QB Anthony Richardson sofreu uma concussão após marcar dois touchdowns

Quarterback novato do Indianapolis Colts Anthony Richardson foi forçado a sair do jogo de domingo contra o Houston Texans devido a uma concussão sofrida no primeiro tempo.

O incidente ocorreu no início do segundo quarto, no momento em que os Colts mantinham uma 14-7 liderar. Richardson foi escoltado até o vestiário e posteriormente foi descartado pelo resto do jogo.

TD caro para os Colts

A lesão que deixou de lado Richardson pareceu acontecer durante uma jogada de corrida projetada, onde ele correu 15 jardas na zona final. Infelizmente, ele colidiu com Houston segurança MJ Stewart e levou um forte golpe, fazendo com que sua cabeça batesse na grama.

Inicialmente, Richardson parecia imperturbável ao comemorar o touchdown, mas sua condição piorou logo depois.

Apesar da lesão, Richardson mostrou seu potencial durante o jogo, marcando o primeiro dois touchdowns e acumulando 56 jardas de passe com um 6 de 10 taxa de conclusão, além de 35 jardas correndo.

A lesão de Richardson é uma grande preocupação para o Coltsjá que Richardson foi visto como o futuro rosto da franquia.

Embora o jovem quarterback já tivesse lidado com dores nos joelhos em sua primeira partida na NFL na semana passada, ele não apareceu no Semana 2 relatório de lesão.