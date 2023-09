Alckmin anunciou fim do Bolsa Família? Entenda a verdade

É bem possível que nos últimos dias você tenha recebido um vídeo na internet, onde o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirma que o governo federal vai acabar com o Bolsa Família. A postagem em questão está circulando em diversas redes sociais, e vem causando temor em milhões de brasileiros neste momento.

E não é para menos. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país. Dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome indicam que mais de 21 milhões de pessoas recebem este saldo todos os meses. Para boa parte dos usuários esta é a única fonte de renda.

O Bolsa Família vai acabar?

Mas os brasileiros que recebem o Bolsa Família não precisam se preocupar com o possível encerramento do benefício. O vídeo em que Alckmin aparece falando em excluir o projeto foi retirado de contexto para passar a ideia de que o programa social vai chegar ao fim, o que não é verdade.

Como o post engana as pessoas

Os posts do vice-presidente, que estão viralizando, mostram na verdade o trecho de uma entrevista coletiva realizada por Alckmin concedida ainda em 16 de novembro de 2022.

Naquela ocasião, Alckmin estava fazendo comentários sobre a PEC da Transição, proposta que estava em tramitação no congresso nacional. O texto previa uma mudança nos gastos públicos para este ano de 2023.

Aquele documento previa que o Bolsa Família seria excluído do teto de gastos, e não da vida pública, ou seja, o governo não precisaria respeitar as regras de limitação de despesas para pagar o benefício neste ano de 2023.

O que diz o post sobre o Bolsa Família



A postagem recorta uma fala de Alckmin em que ele diz:

“Há uma unanimidade em relação ao Bolsa Família e às crianças, e as demais questões são doação; isso não tem impacto fiscal. No caso do orçamento, que está limitado, é receita extra, que pode até não ocorrer, mas, se ocorrer, você vai poder usar uma parte para investimento. Nós trouxemos uma proposta que não tem prazo, ela tem um princípio, que é a exclusão do Bolsa Família“.

Logo depois, uma voz diz: “Ô, cumade, o que é que o homem acabou de dizer aqui: ‘Tchau pro Bolsa Família’, viu?”.

Nas legendas da postagem, há comentários como

“Desgoverno anuncia o fim do Bolsa Família. Tem que sobrar dinheiro pras viagens do casal e bancar os países falidos”;

“O governo já começa a falar do fim do Bolsa Família. Infelizmente quem mais vai sofrer é o povo do Nordeste”;

“Só sobra pro povo mais carente #foralula #forapt #bolsonaro #patriotas #viral #nordeste”.

O conteúdo em questão começou a ser compartilhado em 24 de setembro no TikTok. Nesta semana, a postagem já soma 2,1 milhões de visualizações, 78,7 mil curtidas, 12,5 mil comentários e 55,2 mil compartilhamentos.

Bolsa Família vai seguir

Não há nenhum tipo de indicação do governo federal para um possível fim dos pagamentos do Bolsa Família. Para este ano de 2023, os repasses do programa social já estão confirmados no mesmo valor que é pago atualmente, ou seja, partindo de uma base de R$ 600 por família.

No último dia 31 de agosto, o ministério do planejamento enviou ao congresso nacional o seu plano de orçamento para o próximo ano. Nele, o governo já indica a manutenção da verba para os repasses do Bolsa Família, o que indica que o programa será mantido também no próximo ano.

Especificamente nesta sexta-feira (29), o governo federal está concluindo os pagamentos regulares de mais uma rodada do projeto. Abaixo, você pode conferir o calendário oficial dos repasses de setembro.

Usuários com NIS final 1: 18 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 22 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 29 de setembro (sexta-feira).