Alec Baldwin compartilha foto rara de família com a esposa Hilaria e seus sete filhos

Alex Baldwino ator de 65 anos mais conhecido por seus papéis em filmes como “Gangues de Nova Iorque” e “É complicado,” e a esposa dele Hiláriao guru de ioga de 39 anos, recentemente deu aos fãs um vislumbre de sua família durante um passeio de fim de semana em Cidade de Nova York.

“Gangues de Nova Iorque”

O família Baldwin aventura casual pelas ruas movimentadas do Grande maça apresentou Alec e Hiláriaradiantes de sorrisos, rodeados pelos sete filhos.

A foto, compartilhada por Alex em suas redes sociais, foi acompanhado da legenda, “Gangues de Nova Iorque…”.

Apresentava Alex, vestida confortavelmente com uma camisa pólo preta e calça escura, enquanto Hilaria optou por um estilo mais casual com um macacão desgastado sobre uma regata branca e óculos esportivos pretos. Seus filhos, Carmem (10), Rafael (8), leonardo (6), Romeu (5), Eduardo (2), Mara (2), e Ilária (11 meses), ficou ao lado deles, irradiando energia.

Alec Baldwin também é pai de Irlanda27 anos, de seu casamento anterior com Kim Basingere recentemente se tornou avô quando Irlanda deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, filha Holanda.

A expansão da família não dá sinais de desaceleração, com Hilaria recentemente brincando sobre ter ainda mais filhos no futuro.

Enquanto o casal comemorava 11º aniversário de casamento, Hilária brincou com humor sobre a possibilidade de aumentar sua já substancial ninhada.

Alex e Hilária A história começou quando eles se conheceram em um Cidade de Nova York restaurante em 2011eventualmente levando ao seu casamento em Antiga Catedral de São Patrício em 2012 e o nascimento de Carmem O ano seguinte.

Trilha de tiro fatal de Halyna Hutchins marcada para dezembro

Alex Baldwin recebeu boas notícias em abril na investigação em torno do tiroteio fatal do diretor de fotografia Halyna Hutchins no set de seu filme de faroeste“Ferrugem” quando as acusações criminais por homicídio involuntário foram lançadas contra ele. Porém, o ator ainda tem a ação civil para resolver.

Baldwin co-defender Hannah Gutierrez-Reedo armeiro do filme, ainda enfrenta acusações de homicídio culposo e adulteração de provas.

O 26 anos recentemente se declarou inocente no caso.

O início do julgamento está marcado para 6 de dezembro em Novo México.