Alegação de agressão sexual de Matt Riddle JFK da WWE desencadeia investigação interna

Matt Riddle alegou que um policial do aeroporto de Nova York o agrediu sexualmente durante um confronto – e embora ele pareça ter voltado atrás, uma investigação está em andamento… TMZ descobriu.

A estrela do wrestling da WWE postou uma alegação chocante no domingo, indo ao IG para mostrar uma foto de um policial da Autoridade Portuária em JFK… e anexando uma legenda contundente. Ele afirma ter sido tocado de forma inadequada por esse policial, mas não entra em muitos detalhes.

O que ele diz é que disse “não” a esse policial, mas alega que o homem fez algo inapropriado com ele de qualquer maneira. Vale a pena notar que Riddle excluiu a postagem do IG.

Agora, quanto ao que levou a isso e o que exatamente aconteceu… temos algumas respostas. Fontes policiais nos disseram que os oficiais da Autoridade Portuária receberam uma ligação para uma pessoa desordenada que estava desembarcando e o encontraram no terminal. Acontece que era Riddle.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Disseram-nos que os policiais conversaram com MR – assim como com outras testemunhas – e ele parecia se desculpar no momento. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado e todos estavam livres para partir sem incidentes.