Além de Travis Kelce e Taylor Swift, quais jogadores da NFL tiveram um relacionamento com uma celebridade importante?

Tele alegou romance entre Chefes de Kansas City‘ estrela apertada, Travis Kelcee estrela pop Taylor Swift vem circulando como um boato nas redes sociais há semanas. No entanto, neste domingo ganhou força significativa quando Swift compareceu ao Arrowhead Stadium para torcer pelos Chiefs e Kelce no jogo contra o Ursos de Chicagoque eles venceram.

Embora nenhum deles tenha feito qualquer declaração a respeito, se fosse confirmado que existe um relacionamento romântico entre Kelce e Swift, isso aumentaria a longa lista de casos entre celebridades do mundo da música e do entretenimento e jogadores do Liga Nacional de Futebol. Então, Swifties, lamentamos dizer que o relacionamento de Taylor e Travis não seria o primeiro desse tipo, embora possa ser o mais famoso no momento.

Aqui estão alguns dos relacionamentos mais famosos entre um jogador da NFL e uma estrela do showbiz:

Alix Earle e Braxton Berrios

Personalidade do TikTok Alix Earle está potencialmente em um relacionamento com Braxton Berrioso Golfinhos de Miami‘receptor amplo. Alix esclareceu que embora passem algum tempo juntos, não são oficialmente um casal. Ela mencionou em seu podcast que eles estão levando as coisas de maneira casual por enquanto, sem qualquer pressão no relacionamento.

Camille Kostek e Rob Gronkowski

Eles são um casal há vários anos. O relacionamento deles começou em 2015, quando Gronk ainda estava com o Patriotas da Nova Inglaterra. Eles foram vistos recentemente juntos na estreia da Barbie e são um dos casais mais estáveis ​​da indústria, embora não tenham formalizado o relacionamento.

Gisele Bündchen e Tom Brady

A supermodelo brasileira e o lendário QB da NFL foram casados ​​​​há 13 anos e têm dois filhos: Benjamin e Vivian. Brady é talvez o quarterback mais associado às estrelas do showbiz, já que antes de se casar com Gisele ele mantinha um relacionamento com a atriz Bridget Moynahan, com quem tem um filho mais velho, Jack. Recentemente Brady foi visto com outra supermodelo Irina Shayk (ex-parceiro de Bradley Cooper), mas eles não confirmaram ou negaram oficialmente seu romance.

Jessica Simpson e Tony Romo

A cantora pop e ex- Dallas Cowboys o quarterback teve um relacionamento altamente divulgado de 2007 a 2009. Os fãs de Dallas culparam Jessica, apelidada de “Yoko Romo”, pelo fracasso dos Cowboys em chegar ao Super Bowl na temporada de 2007, quando terminaram com um recorde de 13-3 e perderam o Divisional jogo em casa contra o Gigantes de Nova York.

Shailene Woodley e Aaron Rodgers

Talvez parecido Tom Brady em termos de relacionamentos de alto perfil, o atual Jatos de Nova York QB teve relacionamento com atriz Olivia Munn entre 2014 e 2017, e com a ex-piloto da NASCAR Danica Patrick entre 2018 e 2020. Em seguida, atriz Shailene Woodley entrou na vida dele e eles até ficaram noivos, mas terminaram o relacionamento sem maiores explicações em 2022.

Kim Kardashian e Reggie Bush

Entre 2007 e 2009, a mais famosa das Kardashians manteve um relacionamento com o astro running back do Santos de Nova Orleans, Reggie Bushque inclusive apareceu em vários episódios do reality show Acompanhando o KardashianS. Eles nunca se casaram, ao contrário de Kim, que foi casado três vezes.

Hailee Steinfeld e Josh Allen

Durante o período de entressafra da temporada anterior um dos escândalos da NFL ocorreu quando o Notas de búfalo QB encerrou seu relacionamento de longo prazo com Brittany Williams e comecei a namorar a atriz Hailee Steinfeld, com quem foi visto algumas vezes em Nova York. Aparentemente, eles ainda estão juntos, mas nenhum deles fez qualquer declaração sobre isso.

Olivia Culpo e Christian McCaffrey

Depois que a atriz e modelo namoraram o tight end Danny Amêndola por dois anos, ela iniciou um novo relacionamento em 2019 com o superstar running back do São Francisco 49ers, Christian McCaffreyque a pediu em casamento em abril deste ano.

Kerry Washington e Nnamdi Asomugha

O ex-cornerback do 49ers e atriz famosa por seu papel em Escândalose casou em junho de 2013 e atualmente tem dois filhos, Isabelle e Caleb.

Ciara e Russel Wilson

O cantor e atual quarterback do Denver Broncos se casou em 2016 e tem dois filhos. Em agosto do ano passado, eles anunciaram que estavam esperando o terceiro filho.