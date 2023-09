Alemanha surpreende os EUA e chega à final da Copa do Mundo Fiba de 2023

Alemanha vai disputar o ouro no Copa do Mundo Fiba 2023 depois de perturbar Equipe EUA 113-111 nas semifinais na sexta-feira.

Liderado por pessoas como Andreas Obst, Daniel Theis e Dennis Schroderos alemães romperam a defesa americana com facilidade, conquistando sua primeira vitória sobre Steve Kerrdo lado.

Isso significa que a Alemanha está agora à beira do título mundial, pois jogará Sérvia na final de domingo. Quanto aos EUA, eles vão jogar Canadá pelo bronze e agora corre o risco de não conquistar medalhas pela segunda Copa do Mundo consecutiva.

A Alemanha controlou a maior parte do jogo

Obst liderou com 24 pontos para a Alemanha, enquanto Francisco Wagner adicionou 22 e Theis adicionou 21.

Na verdade, Obst acertou o que provou ser o chute da noite, disparando uma cesta de três pontos faltando pouco mais de um minuto para o final colocar a Alemanha à frente por quatro.

Embora os EUA tenham tentado reagir, as suas tentativas foram curtas, tal como fizeram durante todo o jogo, já que os americanos lideraram apenas quatro e meio dos 40 minutos do jogo, em comparação com os 30 da Alemanha.

“Sabíamos a tarefa que tínhamos em mãos e era vencer”, disse o guarda dos EUA Austin Reaves. “E nós não fizemos isso.”

Apesar de terem caído 10 pontos a meio do quarto trimestre, os EUA reduziram o défice para apenas um em duas ocasiões, com Antonio Eduardo liderando com 23 pontos.

No entanto, o elenco dos EUA, que não inclui nenhum jogador All-NBA e ninguém com experiência olímpica ou mundial anterior pela primeira vez na era Dream Team, simplesmente não conseguiu encontrar o último empurrão para completar o retorno.

Como resultado, é a Alemanha, a última seleção invicta no torneio com 7 a 0, que enfrentará a Sérvia pelo título da Copa do Mundo no domingo.

A equipe dos EUA agora disputará o bronze quando enfrentar o Canadá, tentando evitar perder três vezes em um grande torneio pela primeira vez desde as Olimpíadas de Atenas em 2004.