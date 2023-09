Alemanha vence a Copa do Mundo de Basquete pela primeira vez e vence a Sérvia por 83 a 77 pela medalha de ouro

Htenho um verão, Alemanha. Dirk Nowitzki entrou para o Hall da Fama do Basquete e agora sua terra natal está no topo do mundo do basquete internacional masculino.

Dennis Schroder marcou 28 pontos, Francisco Wagner somou 19 e a Alemanha encerrou uma série de invencibilidade na Copa do Mundo ao segurar a Sérvia por 83 a 77 na final na noite de domingo. Foi o primeiro título mundial da Alemanha; até agora, sua melhor exibição no evento foi o bronze em Indianápolis em 2002.

A Alemanha fez 8 a 0 no torneio, tornando-se a quinta campeã consecutiva a ficar invicta.

Aleksa Avramovic marcou 21 e Bogdan Bogdanovic somou 17 para a Sérvia (6-2), que perdeu o jogo do título pela segunda vez nos últimos três torneios. Foi derrotado pelos EUA por 129-92 na disputa pela medalha de ouro de 2014, e pouco se esperava do time neste verão – apenas porque seu melhor jogador, Nikola Jokic, do campeão da NBA Denver Nuggets, decidiu não jogar e optou por descansar para a próxima temporada.

Mas a Sérvia teve uma surpresa, alimentada pela inspiração que a equipa tirou da perda do avançado reserva Borisa Simanic. Ele sofreu falta no final da vitória no primeiro turno contra o Sudão do Sul, precisou de uma cirurgia naquela noite devido a lesões internas e, em seguida, foi necessária uma segunda cirurgia para remover um de seus rins.

Simanic receberá uma medalha. Mas será a prata, depois de a Alemanha ter simplesmente se mostrado demasiado dura.

Uma sequência de 22 a 10 no terceiro quarto deu à Alemanha todo o espaço de que precisava após um primeiro tempo de idas e vindas, e a Sérvia não conseguiu recuperar a liderança na reta final. O placar chegou a 79-77 depois que Marko Guduric acertou dois lances livres faltando 39,5 segundos para o final, mas Schroder passou por dois defensores para uma bandeja na posse de bola alemã que se seguiu para restaurar a vantagem de quatro pontos.

A noção de que a Alemanha era a melhor do mundo no basquete era absurda, mesmo quando Nowitzki era o melhor jogador do país.

Não mais. A Alemanha elaborou um plano para pedir aos seus melhores jogadores um compromisso de três anos com a seleção nacional, de olho nesta Copa do Mundo e nas Olimpíadas de Paris. Este foi o segundo ano desse plano, e uma seleção que nem sequer saiu da fase de abertura em nenhuma das últimas três Copas do Mundo – terminando em 17º em 2010, não se classificando em 2014 e terminando em 18º em 2019 – agora tem o Troféu Naismith em sua posse pelos próximos quatro anos.