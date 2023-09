ALERTA a todo homem que precisa de ajuda

Um dos cantores mais populares do país decidiu dar uma pausa na sua carreira por tempo indeterminado. Com 34 anos de idade e apenas duas décadas de carreira, Wesley Safadão vem sofrendo com inúmeras crises de ansiedade. O artista anunciou que está parando a carreira temporariamente por recomendações médicas.

A notícia deixou muitos fãs tristes com as decisão, mas especialistas alertam que ele fez uma escolha sensata e corajosa. Considerando que ele é um dos artistas mais famosos e bem pagos do país, se entende que a pausa não deverá ter um impacto financeiro muito prejudicial. O tempo parado poderá ajudar Wesley a sair desta situação.

O que causa a ansiedade

Os motivos para um estado de ansiedade costumam variar. Como cada caso é um caso diferente, é impossível ter ideia do que pode ter acontecido com o cantor popular. De todo modo, analistas afirmam que uma série de situações podem ajudar a construir uma “tempestade perfeita”, sobretudo para os mais famosos.

“A nossa sociedade é voltada para a exposição, sobretudo as figuras públicas. Elas precisam cumprir um roteiro e se apresentar bem. É criado sobre elas um ideal de ser humano que não existe”, disse o professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Dartiu Xavier.

Além de Safadão

A sensação de constante competição e comparação está fazendo com que vários artistas brasileiros tenham que passar por um processo atípico de ansiedade. No início deste ano, o cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo, teve uma crise de ansiedade durante o show. No momento, que foi captado por várias lentes, ele ficou parado, quase sem energia. A sua esposa, a influenciadora Virgínia Fonseca, teve que ajudar o marido a terminar o show.

“Eu tive crise de ansiedade. Foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe quão ruim é a sensação, e a Virginia me ajudou muito a terminar o show. Quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer e terminar o show”, disse ele ao se explicar.

O país da ansiedade

O problema é que Safadão não é o único brasileiro que sofre com este tipo de situação. Pesquisa recente do Instituto Datafolha revelou que nada menos do que 19 milhões de pessoas de todas as regiões do país afirmam que sofre com algum nível de ansiedade. Os números, que foram revelados no último mês de julho, dão ao Brasil o título de país mais ansioso da América Latina.

Ao contrário de nomes famosos como Safadão e Zé Felipe, milhões de trabalhadores que sofrem com este problema não têm a oportunidade de deixar o trabalho, nem que seja por algum período de tempo, já que eles precisam do dinheiro para comprar itens essenciais. O que fazer neste sentido?

Ansiedade tem cura?

A boa notícia para as pessoas que sofrem de ansiedade é que estamos falando de uma doença que tem cura. Em primeiro lugar, especialistas lembram que a ansiedade por si só, não é uma doença. Trata-se de uma condição inerente ao ser humano. É normal ficar ansioso antes de uma prova, da apresentação de um trabalho ou mesmo de um resultado de um exame, por exemplo.

Mas quando os sintomas de ansiedade se tornam mais constantes, é preciso ligar o alerta. A primeira e mais importante dica é procurar um profissional médico. O psicólogo vai poder ajudar o cidadão com mais clareza, já que ele vai conseguir entender qual é a real causa da sua ansidade.

De todo modo, existem algumas dicas emergenciais que o indivíduo pode seguir para tentar se livrar de uma situação mais complexa. Analistas dizem, por exemplo, que é importante respirar devagar e profundamente, além de tomar um copo de água, fechar os olhos, e sentar, ou deitar. São atividades que podem fazer com que o indivíduo se acalme naquele momento.