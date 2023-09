Alerta! Beneficiários de programas sociais estão DESESPERADOS por causa de uma mensagem do CadÚnico

Uma notificação alarmante no aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico) está causando preocupação entre os beneficiários do Bolsa Família.

Muitos usuários que tentam verificar seus extratos de pagamentos do programa social estão sendo confrontados com uma mensagem que afirma que não há benefícios disponíveis para recebimento.

Esta mensagem não se limita apenas ao Bolsa Família; ela também abrange o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o Auxílio Inclusão e a Tarifa Social de Energia Elétrica. Todos esses programas dependem do CadÚnico para identificar e selecionar os beneficiários elegíveis.

A situação tem gerado inquietação entre os beneficiários, que dependem desses programas para garantir o sustento de suas famílias e acesso a serviços essenciais.

A falta de informações claras e a incerteza em relação aos pagamentos têm levado muitos a buscar respostas e soluções para esse problema que afeta diretamente suas vidas.

Tendo em mente que a transparência e a comunicação efetiva são cruciais para garantir que os programas sociais continuem a desempenhar um papel fundamental no amparo às famílias mais vulneráveis, organizamos esse texto.

Reunimos em um só lugar várias informações sobre essa situação do CadÚnico, bem como, outras questões sobre o sistema. Assim, você pode assegurar o recebimento dos seus benefícios sociais ou corrigir qualquer irregularidade na sua inscrição.

Entenda melhor sobre a mensagem do CadÚnico sobre a indisponibilidade dos benefícios



É crucial ressaltar que há relatos circulando, nos quais algumas pessoas alegam que a mensagem recebida pode ser uma falha no aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico).

Entretanto, é importante destacar que isso ainda não foi oficialmente confirmado pelas autoridades responsáveis. Para esclarecer essa situação e entender o que pode ter ocorrido, os usuários podem buscar orientação no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

Caso ocorra o bloqueio do benefício, a equipe do CRAS estará pronta para fornecer as orientações necessárias sobre como proceder para reativar o benefício. Isso tanto para o Bolsa Família ou para qualquer outro mencionado na mensagem.

Além disso, os próprios beneficiários têm a opção de verificar e atualizar seus dados por meio do aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS do CadÚnico, assim como pelo site do sistema.

Isso garantirá que todas as informações estejam atualizadas e que não haja problemas de desatualização que possam impactar seus benefícios. Portanto, é fundamental que os beneficiários ajam de maneira pró-ativa para garantir que seus direitos sejam preservados.

Situação do Bolsa Família bloqueado

Antes de tudo, é importante ressaltar que o Governo Federal vem realizando suspensão em massa de famílias e indivíduos que não estejam em conformidade com as diretrizes do CadÚnico. As famílias unipessoais, isto é, formadas por apenas um integrante estão sendo o alvo principal do chamado “pente-fino”.

Isso se dá porque de acordo com dados informações pelo Tribunal de Contas da União (TCU), existe uma forte suspeita de fraude. Ocorre que, 22% do total de beneficiários do programa Auxílio Brasil era composta por grupos unipessoais.

Logo, estão havendo revisões criteriosas onde o foco principal reside nesse modelo de beneficiários. Mas, esse não é o único ponto. Assim, todos aqueles que não se enquadram nas novas especificações do Bolsa Família, podem ser bloqueados, ou mesmo exclusos do programa.

Atualmente, o programa destina-se a famílias cuja renda mensal per capita não excede R$ 218 e que estejam devidamente registradas no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, é crucial cumprir com as condições estabelecidas nas áreas de saúde e educação.

Como por exemplo, cumprir o calendário de vacinação, garantir uma frequência escolar mínima para crianças e adolescentes. Bem como, um acompanhamento adequado para grávidas e crianças.

Todavia, contrariando algumas suposições comuns, é importante esclarecer que o governo não remove automaticamente um indivíduo do programa, nem mesmo quando ele começa a trabalhar.

Graças à Regra de Proteção, aqueles que conseguem emprego formal ainda têm a possibilidade de receber metade do benefício, contanto que a renda per capita da família não ultrapasse meio salário mínimo.

Por fim, em casos de irregularidades, você será notificado, se houver um bloqueio nos benefícios do CadÚnico, haverá ainda um prazo para corrigir as informações. Assim, somente após isso, um beneficiário poderá ser removido permanentemente do Bolsa Família e de outros programas.