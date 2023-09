ALERTA! CUIDADO! Federação dos BANCOS emite ALERTA sobre novo GOLPE

Os avanços tecnológicos têm proporcionado inúmeras facilidades para as transações bancárias, mas, infelizmente, também têm aberto portas para a ação de criminosos. Os golpistas estão cada vez mais criativos e encontram novas maneiras de ludibriar os clientes de bancos. Neste artigo, iremos abordar uma modalidade de golpe que tem se tornado bastante comum: os golpes bancários por SMS e telefone.

Golpe da Falsa Central de Atendimento

Uma das estratégias utilizadas pelos golpistas é o envio de mensagens de SMS ou por aplicativos de mensagem informando sobre uma transação suspeita de valor alto em uma compra no varejo. A mensagem solicita que o cliente entre em contato com uma suposta central de atendimento para esclarecer a situação. O texto da mensagem geralmente apresenta um número 0800, dando a impressão de que se trata de uma central telefônica de algum banco ou área de cartões de crédito, aumentando a credibilidade do golpe.

No entanto, é importante ressaltar que essa é uma técnica de engenharia social, utilizada pelos golpistas para obter informações confidenciais, como senhas e números de cartões, e induzir as pessoas a realizarem transações financeiras em benefício dos criminosos.

Um exemplo comum é a mensagem informando sobre uma compra aprovada em determinado valor em uma loja conhecida do varejo. A mensagem orienta o cliente a digitar o número 1 para confirmar a transação, mas caso desconheça a compra, deve ligar para a central de atendimento através do número 0800 fornecido.

Ao ligar para a falsa central de atendimento, o golpista informa que a transação está em análise e, por isso, ainda não aparece na fatura do cliente. Para resolver o suposto problema, o consumidor é induzido a fazer uma transação para regularizá-lo ou a fornecer dados pessoais, como número de conta e senha, para cancelar a operação.

Outro artifício utilizado pelos golpistas é afirmar que as milhas ou pontos do cartão do cliente estão vencendo. Nesse caso, eles pedem para que o cliente ligue para a falsa central telefônica a fim de evitar a perda desses benefícios. Além disso, também há casos de mensagens informando sobre falsos prêmios, induzindo o cliente a fazer uma ligação para o golpista.

De acordo com Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban, “o cliente nunca deve fazer ligações para números de telefone (0800) recebidos através de SMS ou por outras mensagens. Se tiver alguma dúvida, o cliente deve ligar para os canais oficiais de seu banco ou para seu gerente”. Volpini ressalta que os bancos ligam para os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca pedem dados como senhas e tokens nessas ligações.

Outra Variante do Golpe



Além do golpe da falsa central de atendimento, os golpistas também utilizam outra estratégia para enganar os clientes. Nesse caso, eles ligam para o cliente informando que sua conta está sendo fraudada por um colaborador do próprio banco. Para resolver o problema, pedem ao cliente que transfira o valor para uma chave ou conta segura. No entanto, ao realizar essa transferência, o cliente está enviando dinheiro para a conta de um golpista.

Os bandidos chegam a orientar o cliente a informar para o banco que a transação é um investimento ou uma operação particular, alegando que os bancos devem bloquear a transação e ligar para confirmar a situação suspeita. Qualquer comportamento desse tipo deve ser considerado suspeito e pode indicar um golpe em andamento.

Medidas de Prevenção e Segurança

Atualmente, cerca de 70% das tentativas de golpes têm origem na engenharia social, ou seja, não estão relacionadas a brechas no sistema tecnológico dos bancos. Diante desse cenário, é fundamental que os clientes estejam sempre atentos e informados para evitar cair em golpes.

A Febraban e seus bancos associados têm investido constantemente em campanhas de conscientização e esclarecimento para a população. Através de ações de marketing em TVs, rádios e redes sociais, buscam alertar sobre os riscos e orientar sobre as medidas de segurança.

Além das campanhas educativas, os bancos investem cerca de R$3,5 bilhões por ano em sistemas de tecnologia da informação voltados para segurança. Esses investimentos representam aproximadamente 10% dos gastos totais do setor com TI, visando garantir a tranquilidade dos clientes em suas transações financeiras cotidianas.

Os bancos associados contam com as mais modernas tecnologias de segurança cibernética e prevenção a fraudes. Utilizam mensageria criptografada, autenticação biométrica, tokenização e tecnologias como big data, analytics e inteligência artificial para aprimorar os processos de prevenção de riscos. Esses processos são continuamente atualizados, levando em consideração os avanços tecnológicos e as mudanças no ambiente de riscos.

Adicionalmente, os bancos atuam em parceria com as forças policiais para auxiliar na identificação e punição dos criminosos virtuais.

Para se proteger de tentativas de golpes, é imprescindível que os clientes se informem e sigam algumas medidas de segurança. Entre elas:

Nunca ligar para números de telefone (0800) recebidos através de SMS ou outras mensagens; Em caso de dúvidas, entrar em contato com os canais oficiais do banco; Nunca fornecer senhas, tokens ou outros dados pessoais durante ligações não solicitadas; Desligar imediatamente caso seja solicitado digitar senha ou qualquer dado em seu aparelho de telefone; Ao receber uma ligação suspeita, desligar e ligar para os canais oficiais do banco.

A conscientização e a adoção de medidas de segurança são fundamentais para evitar golpes bancários. Mantenha-se informado e proteja-se!

Para mais informações sobre como se proteger de golpes bancários, acesse o site da Febraban.