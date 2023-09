ALERTA sobre BLOQUEIO de pagamentos é emitido

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo federal brasileiro que visa fornecer assistência financeira a famílias de baixa renda em todo o país. No entanto, nos últimos dias, muitos beneficiários do programa têm relatado uma mensagem inesperada em seus aplicativos, indicando a suspensão do pagamento por 30 dias.

Essa situação tem gerado preocupação e incerteza para milhões de famílias que dependem desse auxílio.

Suspensão do Pagamento por Motivos Diversos

Diversos beneficiários relataram que, ao verificar o status de seus aplicativos, encontraram a mensagem de “bloqueado” devido a motivos como frequência escolar, vacinação em dia ou pesagem. Outros foram informados de que o benefício seria bloqueado por um mês porque alguém de sua família ultrapassou o limite de faltas na escola.

Há também relatos de que, mesmo com os filhos frequentando a escola regularmente e com todas as vacinas em dia, o Bolsa Família foi bloqueado. Além disso, muitos beneficiários relataram que, ao verificar novamente os aplicativos, a mensagem de suspensão desapareceu, sendo substituída por um simples traço.

Essa inconsistência tem gerado ainda mais confusão e insegurança entre as famílias que dependem do programa.

Possível Erro no Sistema

O Ministério do Desenvolvimento Social informou que a averiguação nos cadastros dos beneficiários do programa Bolsa Família está em andamento e que, em setembro, haverá novos bloqueios, suspensões e cancelamentos. No entanto, acredita-se que a notificação de suspensão possa ser um erro no sistema, já que famílias unipessoais e aquelas que não possuem crianças ou gestantes também receberam essa notificação.

A mensagem que muitos beneficiários estão vendo diz: “O seu benefício foi bloqueado porque alguém da sua família faltou à escola mais do que o permitido em junho ou julho de 2023, alguma criança estava com vacina atrasada, não acompanhou o peso e altura ou alguma gestante não fez o pré-natal no semestre passado.”



Atualização dos Aplicativos e Esclarecimentos

O Ministério do Desenvolvimento Social tem até o dia 18 para atualizar os aplicativos dos mais de 21 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família. Portanto, aqueles que receberam esta notificação podem ficar tranquilos, pois nos próximos dias a situação será corrigida e o benefício será liberado.

A recomendação é que os beneficiários aguardem até o dia 10 e, se a mensagem persistir, aguardem até o dia 18, quando se iniciam os depósitos deste mês. Se a situação não for resolvida, é aconselhável procurar o CRAS mais próximo para esclarecimentos.

Acesso a Chat de Governo para Dúvidas

Uma opção adicional para os beneficiários do Bolsa Família é acessar o chat do governo para tirar dúvidas e obter mais informações sobre a situação atual do programa. O chat está disponível para esclarecer qualquer dúvida e fornecer orientações sobre como proceder em casos de bloqueio indevido ou outros problemas relacionados ao Bolsa Família.

Ademais, diante dos recentes problemas de suspensão e bloqueio no programa Bolsa Família, é importante que os beneficiários se mantenham informados sobre as atualizações nos aplicativos e busquem esclarecimentos junto ao CRAS ou através do chat do governo.

Embora a notificação de suspensão possa ter sido um erro do sistema, é fundamental que as famílias estejam atentas e ajam de acordo com as orientações fornecidas pelas autoridades competentes.

O Bolsa Família desempenha um papel crucial na mitigação da pobreza no Brasil e é essencial que seu funcionamento seja eficiente e transparente para garantir o bem-estar das famílias beneficiárias.

