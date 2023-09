ALERTA VERMELHO! Veja como ficará PREVISÃO DO TEMPO

A semana se inicia com chuvas na região Sul, devido ao avanço de uma frente fria. Espera-se um acumulado de precipitação entre 100 e 150 mm em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Enquanto isso no Paraná, a previsão do tempo é de cerca de 80 mm de chuva nos próximos dias.

Existe a possibilidade de queda de granizo e fortes rajadas de vento, com velocidades podendo ultrapassar 40 km/h. Isso acontecerá principalmente em áreas produtoras de trigo, milho e tabaco.

É importante ficar atento à quantidade de chuva, uma vez que o solo já está bastante úmido. Isso aumenta o risco de alagamentos e deslizamentos no Rio Grande do Sul. Além disso, de acordo com a previsão do tempo é provável que as chuvas possam atrapalhar as atividades agrícolas, dificultando o manejo e o tratamento fitossanitário. Portanto, precaução é fundamental nessas condições climáticas.

Previsão do tempo de acordo com as regiões

Sudeste

A onda de calor persiste ao longo desta semana em praticamente todas as áreas da região. As temperaturas máximas excederão os 35 ºC nos quatro estados, o que aumenta significativamente o risco de incêndios.

Entretanto, na quarta-feira (27), as condições meteorológicas mudam, principalmente na faixa centro-leste de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Isso acontecerá devido ao avanço de uma frente fria.

Antecipa-se a ocorrência de chuvas na forma de temporais, com a possibilidade de fortes rajadas de vento, que podem ultrapassar os 40 km/h. Haverá também queda de granizo, especialmente na região conhecida como cinturão verde da capital paulista.

Com a progressão desse sistema, a faixa leste de São Paulo deve registrar uma temperatura máxima de 35 ºC na quarta-feira. Assim, já na quinta-feira (28), a máxima esperada deve girar em torno de 18 ºC. Essas variações bruscas de temperatura exigem atenção por parte da população e precaução com relação às mudanças climáticas.



Você também pode gostar:

Previsão para o Centro-Oeste

Nos próximos dias, o clima na região deve continuar ensolarado e quente, com temperaturas máximas que podem ultrapassar os 40 ºC em Mato Grosso e Goiás. Isso aumenta novamente o risco de focos de incêndio em toda a área.

Em contrapartida, em Mato Grosso do Sul, a previsão é de que o calor intenso perdure até terça-feira (26). Entretanto, com a chegada de uma frente fria na região Sul, espera-se que uma massa de ar mais frio se desloque para essa área, amenizando as temperaturas máximas e mantendo-as entre 28 ºC e 30 ºC.

O calor excessivo acima dos 40 ºC em Mato Grosso tem causado problemas na semeadura da soja, devido ao solo quente e ressecado, causado pela falta de chuvas significativas. A expectativa é que as chuvas finalmente cheguem no próximo fim de semana, com um volume estimado entre 10 e 20 mm.

Isso deve contribuir para o desenvolvimento inicial da oleaginosa, porém, não resolverá completamente a situação de déficit hídrico. Portanto, é importante continuar acompanhando de perto a evolução das condições climáticas na região.

Previsão do tempo para o Nordeste

A previsão indica que a semana será quente e ensolarada em grande parte da região, com destaque para os estados do Piauí, Maranhão, Ceará, e o interior do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Nessas áreas, as temperaturas máximas devem variar entre 39 ºC e 41 ºC. Esta situação, somada à falta de chuvas, aumenta consideravelmente o risco de focos de incêndio.

As chuvas esperadas estão concentradas principalmente na faixa litorânea, no centro-sul do Maranhão e no sudoeste do Piauí. No entanto, o volume previsto é baixo, em torno de 10 a 20 mm, e está previsto para a quinta-feira.

Embora essa chuva seja benéfica para o solo e as pastagens, ainda não será suficiente para repor a umidade necessária para o plantio de soja, que deve começar no início de outubro. A situação de restrição hídrica nessas áreas continua sendo uma preocupação.

É fundamental acompanhar de perto as condições climáticas e tomar medidas adequadas para prevenir incêndios. Assim, dá para gerenciar o uso da água de forma eficiente dadas as condições de escassez.

Previsão para a região Norte

A onda de calor continua a afetar a região. Dessa forma, as temperaturas máximas em todas as áreas devem permanecer acima dos 39 ºC, o que eleva significativamente o risco de focos de incêndio, especialmente no Tocantins.

Entretanto, devido à combinação de calor e umidade, há expectativa de chuvas mais intensas no Acre e em Roraima entre sexta-feira (29) e domingo (1º). Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 100 mm, o que pode causar transtornos aos trabalhos em campo e provocar alagamentos.

Essas mudanças climáticas exigem cautela e medidas de prevenção, tanto no que diz respeito ao risco de incêndios quanto à gestão das chuvas intensas, que podem gerar problemas nas áreas afetadas. Portanto, é importante estar preparado para enfrentar essas condições climáticas adversas.