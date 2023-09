Alex Jones, do Infowars, sufocado e inconsciente por campeão de Jiu-Jitsu, ronca no microfone

Reproduzir conteúdo de vídeo



Hora estranha para tirar uma soneca… Alex Jones literalmente fui dormir enquanto aparecia como convidado no Craig Jones’ (sem parentesco!) Show de quinta-feira, depois que o campeão brasileiro de Jiu-Jitsu mandou o polêmico apresentador para La La Land com um mata-leão super apertado! 😴

Jones, de 49 anos, estava aparecendo no “El Segundo Podcast” de Craig quando o campeão mundial da IBJJF conseguiu viver a fantasia da vida real de muitos dos oponentes de Alex, literalmente colocando o apresentador do Infowars para dormir em sua cadeira no set.

Não está claro o que levou à finalização (Alex estava claramente de acordo com isso)… e dado que Craig é um dos melhores do mundo quando se trata de estrangular pessoas (ele treina Alex Volkanovsky dar Israel Adesanya ), não demorou muito.

Craig postou um vídeo do incidente … e se divertiu com a legenda, escrevendo: “A CIA me enviou, mas eu não poderia fazer isso com meu pai”.

Novamente, nenhuma relação pai-filho aqui.

O clipe começa com o estrangulamento já profundo. Após cerca de 8 segundos de pressão, os olhos de Jones reviraram e ele desmaiou.

Quase 10 segundos depois, Alex finalmente acorda… mas claramente não tinha ideia do que diabos aconteceu – algo comum entre pessoas que foram sufocadas.

“O quê? O que eu acabei de fazer?” Alex perguntou, olhando em volta.

Presumivelmente, Craig lançará mais vídeos com Alex quando o episódio do pod for lançado.