Alex Morgan comemora 11 anos de sua impressionante sessão de fotos de pintura corporal nua no SI

Alex Morgan é uma das estrelas do futebol mais icônicas do mundo. O duas vezes vencedor da Copa do Mundo tornou-se uma espécie de ícone cultural, ganhando tudo o que se pode ganhar no desporto, ao mesmo tempo que promove o empoderamento das mulheres, tanto a nível social como desportivo.

Fora de campo, o atacante se tornou um marca por direito próprio e ela colaborações atraentes com Si Swimsuit Issue certamente contribuíram para isso.

Sessão de fotos de pintura corporal SI nua de Alex Morgan

Morgan tem destaque na icônica revista em três ocasiões. Na verdade, já se passaram onze anos desde que a atacante do USWNT fez sua primeira sessão de fotos para a revista, que sem dúvida se tornou uma das mais famosas.

Sessão de pintura corporal nua de Morgan

Pela primeira vez, Morgan se uniu à fotógrafa Kayt Jones e à maquiadora Joanne Gair para crie um biquíni de pintura corporal exclusivo. A obra de arte era tão impressionante que era quase impossível dizer que Morgan não estava usando nenhuma roupa.

“Já vi a edição de maiô antes e vi a pintura corporal e Eu amo o jeito que você não consegue ver nada, mas você meio que revela um pouco.” disse Morgan após as filmagens.