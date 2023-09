Alex Pereira explica origens da carne bovina de Anthony Smith: ‘É sempre outra coisa para me desacreditar’

Não parece que Alex Pereira esteja disposto a consertar as coisas com Anthony Smith tão cedo.

Nos últimos meses, Pereira e Smith trocaram tiros pela mídia, com Pereira chamando Smith de “acabado” depois que Smith criticou seu desempenho contra Jan Blachowicz no UFC 291. Smith respondeu mais tarde, dizendo que se Pereira quisesse um rival , ele encontrou um.

A rivalidade aparentemente surgiu do nada, mas recentemente falando com A hora do MMAPereira explicou que seu problema com Smith já está fervendo há algum tempo.

“A questão é que ele tem seu trabalho como comentarista do UFC”, disse Pereira por meio de um tradutor. “Ele tem que fazer o que tem que fazer, mas sentimos que desde o início ele não me dá nenhum crédito. Por exemplo, eu fiz minha estreia, vim do Glory, ele disse, ‘Sim, ele é um kickboxer do Glory, mas agora ele está lutando contra um grappler muito duro, [Andreas] Michailidis, ele vai ser lutador e tudo mais, vai ser um desafio muito grande. Eu vou e derrubo o cara. Então ele disse: ‘Oh, mas aquele cara com quem ele lutou não era durão. Ele não era ninguém. Agora ele vai lutar contra Bruno Silva, vencer [Alexander] Schlemenko na Rússia por nocaute, ele é uma fera, isso vai ser demais para ele.’ Eu vou e venço o Bruno Silva, e aí é quando [he says with] Sean Strickland… ‘Bruno Silva não foi tão durão, mas Sean Strickland, ele é um desafio agora. Não vai ser bom para ele. Eu vou e derroto Sean Strickland.”

“É sempre algo [after]”, continuou Pereira. “’Oh, Sean Strickland, esse não foi um desafio difícil’, e isso e aquilo. [He says] “Ele ainda precisa provar seu valor. Agora ele tem que lutar contra Adesanya!’ Eu vou e derroto Adesanya e depois subo para o meio-pesado, mas [it’s], ‘Ele acabou de perder sua última luta. Ele é muito pequeno para meio-pesado. Ele é uma luta difícil, Blachowicz. Ele não vai passar. eu vou e bato [Blachowicz].

“Sempre acontece alguma coisa que Anthony não me dá o crédito que mereço. Ele meio que me odeia um pouco, em vez de dizer: ‘OK, no começo eu estava errado. Achei que o cara não ia conseguir aquela luta. Eu estava errado.’ Ele é um comentarista. Ele deveria tentar mais ganhar a multidão, não perdê-la. Traga mais as pessoas, seja carismático. Adquira-o. Mas é sempre outra coisa que me desacredita por tudo, e é por isso que a treta está aí.”

Se alguma vez essa rivalidade for resolvida na jaula, terá que esperar. Embora os dois tenham proposto uma luta de agarrar para resolver suas diferenças, Pereira agora tem peixes maiores para fritar. O ex-campeão dos médios do UFC enfrentará Jiri Prochazka pelo título vago dos meio-pesados ​​​​na co-luta principal do UFC 295, no dia 11 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York.