Alex Pereira não surpreendeu Sean Strickland chateado Israel Adesanya, responde futuro dos médios

Alex Pereira sabia que Sean Strickland poderia vencer Israel Adesanya, e agora o resto do mundo também sabe.

No UFC 293, Strickland causou uma das maiores surpresas da história do MMA, conquistando uma vitória dominante em cinco rounds sobre Adesanya para conquistar o título dos médios do UFC. Foi um resultado chocante, especialmente considerando que pouco mais de um ano antes, Strickland se viu deitado de costas, olhando para as luzes depois de enfrentar Pereira no UFC 276. Mas embora o resultado tenha surpreendido mais no mundo do MMA, Pereira foi um dos os poucos que sabiam que isso era possível.

“Desde que essa luta foi marcada, as pessoas ficaram me perguntando o que eu achava dessa luta, e eu sempre dizia de todos os caras que estavam por aí, quem teve mais chances foi o Sean Strickland”, disse Pereira no Twitter. A hora do MMA através de seu tradutor. “Pelo jeito que ele luta e juntando tudo, ele é um bom lutador. Pela briga deles, vi algumas coisas que Sean estava fazendo e que funcionavam para ele. Não vou entrar em detalhes para não ajudar o Adesanya na revanche, mas não estou surpreso. Sean fez um ótimo trabalho e eu esperava isso.”

Após a vitória de Strickland, a conversa rapidamente se voltou para quem seria sua primeira defesa de título, com o CEO do UFC, Dana White, sugerindo que Adesanya merece uma revanche imediata. Embora esse confronto ainda esteja longe de ser definitivo, se acontecer, Pereira está confiante de que Strickland poderá fazer o trabalho novamente.

“Adesanya é um cara durão, mas estilos fazem luta”, disse Pereira. “Seus jogos não clicam. Para Strickland, se Adesanya lutar da mesma forma, será apenas uma continuação da primeira luta. Dez rodadas. Rodadas 5 a 10, da mesma forma.”

Parte da confiança de Pereira no novo campeão vem do fato de que após se enfrentarem, Pereira e Strickland acabaram passando algum tempo treinando juntos. E agora que eles iniciaram uma amizade, Pereira diz que qualquer pensamento sobre ele voltar a pesar 185 libras desapareceu completamente.

“Não não. Não está nos meus planos”, disse Pereira. “Meu plano era se Israel Adesanya ainda fosse campeão lá, talvez ganhar o cinturão dos meio-pesados ​​e lutar com ele. Mas agora, não. Sean é meu amigo e também não é um corte de peso que pretendo fazer. Sempre ganhei peso, nunca perdi peso nem nada parecido, mas é um corte de peso difícil, então no momento não é do meu interesse.”

Pereira conquistou o famoso título dos médios após sua vitória sobre Strickland, nocauteando Adesanya no UFC 287. Adesanya recuperou o cinturão no UFC 291 em julho, enviando Pereira ao meio-pesado, onde desafiará Jiri Prochazka pelo título vago no UFC. 295 em 11 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.