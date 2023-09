Alex Rodriguez revela o segredo da perda de peso que o ajudou a perder 13 quilos em meses

MQualquer celebridade tem usado múltiplas práticas de perda de peso para manter sua imagem imaculada. No mundo de hoje, houve o infame Ozempico mania entre muitas estrelas de todas as esferas da vida, mas muitas delas estão sofrendo os efeitos colaterais deste medicamento experimental. Não Alex Rodríguez, que está usando uma prática diferente de perda de peso que é, na verdade, mais benéfica do que qualquer um poderia acreditar. Esta prática tem sido usada inadvertidamente há centenas de anos e só recentemente foi testada por nutricionistas como a tática de perda de peso mais eficaz e não prejudicial ao corpo humano. Rodriguez postou recentemente um álbum no Instagram onde alerta sobre uma declaração vulnerável em que agradece ao seu atual parceiro por ajudá-lo a voltar à forma de aposta de sua vida.

Lex Rodrguez trabalha duro na academia

Rodriguez escreve: “Esta é uma postagem vulnerável, mas vou compartilhá-la de qualquer maneira porque o último ano de minha jornada pela saúde mudou minha vida. No final de 2021, minha família apontou que eu parecia pouco saudável. ouvir, mas eu sabia que não estava no meu melhor. Tudo se resumiu a algumas mudanças importantes em meus hábitos: 1. Mais vegetais, menos carne vermelha 2. Jejum intermitente 3. Caminhadas noturnas. Pequenas mudanças levaram a grandes resultados e estou me sentindo melhor do que nunca. Obrigado Jaclyn Cordeiro por ser meu guia e apoio. Você me treinou para permanecer dedicado, motivado e melhorar a cada dia.”

Os benefícios da abordagem do jejum intermitente de Alex Rodrguez

Para ser justo, qualquer nutricionista recomendará esta abordagem de jejum intermitente com as etapas exatas que Alex Rodriguez menciona em sua postagem. Muitas verduras, legumes e algumas frutas. Menos carne vermelha, mas ainda coma um pouco dela semanalmente. Jejum intermitente e caminhadas noturnas. Caminhar por pelo menos 90 minutos diários é mais que suficiente para qualquer pessoa atingir a meta ideal de condicionamento físico. Porém, Alex Rodriguez não caminha apenas pela atividade física. Em sua página do Instagram, você pode perceber que ele fica ativo o tempo todo com diversos tipos de exercícios. Caminhar é ótimo, mas malhar é muito melhor para qualquer pessoa, pois combina isso com uma dieta saudável e o segredo do jejum intermitente. O que você está esperando?