Alexa Grasso mantém o título após polêmico empate com Valentina Shevchenko na luta principal do Noche UFC

Alexa Grasso deixará o Noche UFC como campeã peso mosca, mas não sem uma nuvem de polêmica em torno do empate dividido em sua revanche na luta principal contra Valentina Shevchenko.

Foi uma guerra de idas e vindas durante 25 minutos, com o fator decisivo chegando ao quinto round, depois que Grasso garantiu um mata-leão tardio que Shevchenko defendeu até o final. Quando o placar foi anunciado, o juiz Sal D’Amato deu a luta por 48-47 para Shevchenko, enquanto o juiz Junichiro Kamijo fez 48-47 para Grasso.

O terceiro árbitro foi Mike Bell, que marcou 47-47, o que resultou no empate dividido.

Depois foi revelado que Bell deu o quinto round para Grasso com um 10-8, que levou ao placar de 47-47.

A normalmente estóica Shevchenko ficou obviamente chateada depois que a decisão foi lida em voz alta ao declarar que ela deveria comemorar seu segundo reinado como campeã do UFC.

“Acho que realmente foi o 3-2 do meu lado”, disse Shevchenko. “Mas acho que os jurados sentiram um pouco de pressão porque é o Dia da Independência do México, por isso deram mais um para o lutador mexicano. Lutei até o fim e acho que fiz o suficiente. Numa competição justa, a vitória seria minha.”

Quanto a Grasso, ela basicamente afirmou o mesmo com seu desempenho no que foi, em última análise, uma luta incrível de cinco rounds, aparentemente prejudicada por um placar intrigante de um juiz.

“Eu causei muitos danos”, disse Grasso. “Todos os meus socos foram fortes e sim, sou o vencedor. Eu acho que fiz o suficiente [to win].”

Ambos os lutadores deram tudo na jaula, com Shevchenko saindo para uma largada rápida enquanto ela estabelecia alguns chutes corporais desagradáveis ​​​​e um soco habilidoso que continuou a encontrar um lar durante o evento principal. Destemido pelos ataques, Grasso estava mudando de posição para manter Shevchenko na dúvida enquanto desferia um soco no rosto na hora certa.

Faltando pouco mais de um minuto para o fim do primeiro round, Shevchenko acertou uma queda certeira e imediatamente procurou as costas em busca do mata-leão. Grasso saiu com eficiência para se recompor.

Shevchenko continuou a acertar com boas combinações, mas então Grasso a acertou com um contra-ataque de direita que derrubou o ex-campeão na tela momentaneamente. Grasso correu para frente tentando aproveitar a abertura, mas Shevchenko conseguiu sobreviver antes de derrubar para retardar a ação enquanto se recuperava.

Quando o terceiro round começou, Shevchenko voltou a lutar, o que a levou a agarrar uma feia guilhotina e rolar para a montaria. Por um momento pareceu que Grasso havia acabado, mas ela simplesmente se recusou a finalizar, o que acabou forçando Shevchenko a liberar a finalização ou correr o risco de queimar os braços segurando o estrangulamento.

A partir daí, Shevchenko fez a transição para pegar as costas com um triângulo corporal, com Grasso jogando uma defesa eficaz. Pouco antes da buzina soar, Grasso começou a escapar, o que levou a uma tentativa tardia de chave de braço de Shevchenko, mas o tempo acabou antes que ela pudesse realmente finalizar.

Quando a luta era em pé, Shevchenko e Grasso se conectavam de forma eficaz às vezes. Shevchenko consistentemente encontrou um lugar para seu soco, bem como uma cotovelada interna que abriu um corte no olho esquerdo de Grasso.

Justamente quando parecia que Shevchenko estava caminhando para a vitória, ela fez uma tentativa malfadada de queda que Grasso reverteu, o que lhe permitiu pegar as costas. O final da primeira luta quase se repetiu com Grasso buscando o mata-leão.

Por um momento pareceu que o resultado seria o mesmo, mas desta vez Shevchenko foi capaz de resistir até soar a buzina final. Acontece que a troca final de luta fez toda a diferença entre Grasso manter o cinturão ou devolver o título a Shevchenko.

Agora resta a dúvida se o UFC vai voltar atrás, especialmente com Grasso e Shevchenko travando uma luta inesquecível na noite de sábado. De sua parte, Grasso ainda não estava pronta para se comprometer com uma trilogia, especialmente depois de se envolver em uma guerra de cinco rounds.

“Depende”, disse Grasso quando questionado sobre uma terceira luta contra Shevchenko. “Tenho que conversar com meus treinadores e meu empresário. Vamos ver o que vem a seguir.”