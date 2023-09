Alexa Grasso reage à polêmica do julgamento do Noche UFC, confiante de que venceu Valentina Shevchenko

Alexa Grasso pode não ter uma vitória oficial no Noche UFC, mas a campeã peso mosca do UFC está confiante de que levou a melhor sobre Valentina Shevchenko.

“Estou feliz com meu desempenho”, disse Grasso na coletiva de imprensa pós-luta do evento. “Para mim foi 3-2 – o segundo, o quarto e o quinto foram para mim – mas não sou o juiz.”

“Eu esperava tudo. Ela é muito competitiva, eu sou supercompetitivo e esperava uma guerra”, acrescentou Grasso.

Grasso e Shevchenko finalmente lutaram por um polêmico empate dividido na revanche do evento principal de sábado. O juiz Sal D’Amato marcou a luta por 48-47 Shevchenko, o juiz Junichiro Kamijo marcou por 48-47 Grasso e o juiz Mike Bell apresentou um placar de 47-47, com este último concedendo a Grasso um intrigante 10-8 no quinto round. pontuações acumuladas na mídia no banco de dados do site MMA As decisões também foram próximas, com 12 a 11 a favor de Grasso.

Independentemente disso, o cinturão do UFC continua em posse de Grasso, e com as principais candidatas Erin Blanchfield e Manon Fiorot já disputando a próxima disputa pelo título, os dirigentes do UFC enfrentam um dilema difícil entre marcar uma próxima luta da trilogia de Shevchenko ou seguir em frente.

“É uma questão interessante”, disse Grasso. “Não gosto de parar a divisão. Tem muita garota lutando para ter essa oportunidade como eu tive, então não gosto de impedir.

“Tudo depende do UFC”, acrescentou. “Se eles querem uma trilogia, vamos fazer isso. Caso contrário, gostaria de dar uma oportunidade para outra garota. Sei como é estar brigando o tempo todo, esperar a vaga, e não gostaria de parar essa divisão. Mas o que quer que o UFC diga.”

Quando pressionada sobre sua preferência entre fazer a próxima trilogia de Shevchenko ou enfrentar um novo oponente, Grasso foi evasiva.

“Acabei de lutar, não quero lutar agora”, disse Grasso. “Mas não sei, seja o que for que o UFC diga. Estou sempre pronto para qualquer desafio que eles coloquem na minha frente.”

De muitas maneiras, o resultado controverso prejudicou o que de outra forma seria uma demonstração espetacular de coração e técnica entre dois dos lutadores mais talentosos do esporte. Grasso e Shevchenko trocaram golpes fortes e tentativas de finalização ao longo de 25 minutos, com cada mulher quase finalizando a outra. Grasso ainda derrubou Shevchenko no segundo round – e a partir daí a campeã não pôde deixar de notar que Shevchenko se apoiou fortemente no wrestling para se manter na luta.

“Eu estava esperando por isso”, disse Grasso. “Sei que sempre faço estragos com as mãos e era algo que esperava dela, então estava preparado.

“Quando você dá um bom soco, claro que tem que mudar a estratégia, e eu sabia que ela mudou [her strategy after the knockdown].”

Mas Grasso deixou seus melhores dramas para o final. Com a luta ainda em aberto no round final, a campeã mexicana reverteu a tentativa de queda de Shevchenko e passou os minutos finais da luta buscando um mata-leão nas costas da rival. Foi uma cena que lembra estranhamente a chocante vitória por finalização de Grasso sobre Shevchenko no UFC 285.

“Tive flashbacks”, admitiu Grasso. “Mas como eu disse, somos super competitivos. Ela fez seu trabalho e foi difícil repeti-lo novamente.”

“O plano era acabar com a luta, mas mostrei minha força”, acrescentou Grasso. “Tenho mostrado, a cada luta, minha evolução, tudo que venho trabalhando, e estou muito feliz com tudo que fiz nessa luta.”