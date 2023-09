Alexa Grasso se surpreende com a resposta de Valentina Shevchenko à derrota antes do Noche UFC: ‘Não há acidentes’

Alexa Grasso está surpresa com a forma como Valentina Shevchenko respondeu à derrota.

Em março, Grasso chocou o mundo do MMA ao finalizar Shevchenko no quarto round da luta pelo título peso mosca no UFC 285. Neste sábado, os dois se recuperam na luta principal do Noche UFC, e antes da luta, Shevchenko minimizou A vitória de Grasso, dizendo que estava vencendo a luta antes de cometer um erro que acabou lhe custando o cinturão. No entanto, Grasso não vê as coisas dessa forma.

“Isso me surpreendeu porque para alguém com tanta experiência e competindo neste alto nível, sabemos que não há acidentes”, disse Grasso no Media Day do Noche UFC. “Treinei para esse momento. Vocês podem ver o vídeo que tenho antes da luta, eu estava treinando exatamente nessa mesma posição. Foi algo que treinei para vencer aquela luta.”

Embora Grasso finalmente tenha pegado as costas de Shevchenko e finalizado com um estrangulamento, foi na verdade a trocação da campeã que deu problemas a Shevchenko na primeira luta, forçando a condecorada praticante de Muay Thai a recorrer ao wrestling e ao grappling.

A caminho da revanche, Grasso acredita que desta vez Shevchenko estará mais focado na trocação.

“Adoro lutas de trocação e estava indo muito bem na trocação, mas fiz muitos ajustes para o caso de ela não querer trocar comigo”, disse Grasso. “Mas também estou animado porque ela voltou para a Tailândia para fazer Muay Thai novamente, então isso me emociona muito. Tenho certeza que será uma luta incrível.”

Shevchenko é universalmente considerada a maior peso mosca feminina da história do MMA, então uma segunda vitória sobre ela no sábado seria uma tremenda pena no boné de Grasso, mas a campeã mexicana tem sonhos maiores do que simplesmente ser a mulher a destronar Shevchenko. Depois que ela defende seu título, Grasso diz que a próxima jornada começa.

“Ser campeão é o primeiro passo, escalar a primeira montanha”, disse Grasso. “Mas assim que a consigo, viro a cabeça e percebo que há outra grande montanha para escalar, porque quero defendê-la. Eu quero mantê-lo. Quero mostrar o quanto venho evoluindo todos esses meses.”

E se essa jornada começar, não faltarão possíveis adversários para o campeão. Tanto Manon Fiorot quanto Erin Blanchfield estão em sequências de vitórias impressionantes e recentemente destituíram os principais candidatos para reivindicar a disputa pelo título.

Com Shevchenko ainda à sua frente, Grasso não está pronto para escolher quem será o próximo, mas no sábado a história será diferente.

“Estou super feliz pelo peso mosca”, disse Grasso. “Essa foi a última categoria de peso da organização. Agora estamos dando muitos resultados, agora estamos tendo muitos atletas excelentes. Eu acho que os dois [had great wins] e estou feliz pela divisão.

“No momento estou focado na luta deste sábado, mas depois, se tudo correr como planejei, talvez no sábado possamos conversar sobre isso.”