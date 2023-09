Alexander Mattison revela que recebeu abuso racial nas redes sociais após a derrota do Minnesota Vikings

Alexandre Mattison revelou que foi abusado racialmente depois de lutar na quinta-feira no Minnesota Vikings’ derrota por 34-28 para o Filadélfia Eagles.

O running back dos Vikings deu uma olhada em suas mensagens diretas no Instagram. Durante o jogo Mattison conseguiu ganhar 28 jardas em oito corridas junto com 11 jardas de recepção em três recepções mas ele também teve uma confusão.

Lamentavelmente, os comentários em seus DMs estavam repletos de linguagem racista e sugestões perturbadoras, incluindo algumas incitando-o a se matar.

“Ei, cara, você sabe como segurar uma arma e puxar o gatilho, quero dizer, tente, porque você claramente não consegue segurar uma bola de futebol, que é o que você está [sic] RUA PROFISSIONAL [sic] então tente algo novo, por favor”, escreveu um usuário.

Mattison enfatizou que “isso não está bem” e então compartilhou a segunda mensagem, que era ainda mais chocantemente explícita.

“Seu idiota estúpido, aprenda a segurar a bola”, dizia.

“Você recebe milhões e não pode fazer nada. Este time está 2 a 0 com Dalvin Cook. Leve seu traseiro preto de volta para Boise e comece a vender carros ou alguma merda, seu idiota lento e inútil er. Se você decidir que isso não é para você, mate-se. Deus sabe que seu idiota é mais burro do que merda, então você não pode fazer nada com conhecimento comum.

A mensagem de Mattison

Frustrado com as mensagens que recebeu, Mattison aconselhou as pessoas que abusaram dele nas redes sociais a primeiro pense antes de escrever algo.

“Vocês podem vir até mim o quanto quiserem sobre fantasia e ‘vocês são péssimos’, blá, blá, blá”, Mattison escreveu.

“Eu realmente não poderia me importar menos. Mas essa merda é inaceitável. SMFH, espero que as mais de 60 pessoas que decidiram vir com mensagens repugnantes e desrespeitosas hoje à noite em DMs e comentários realmente reflitam sobre o que você diz e como isso poderia realmente afetar alguém .

“Sob meu capacete, eu sou um humano.. um pai.. um filho. Isso é doentio. SMH.”