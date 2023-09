Alexander Volkanovski quer a defesa do título de Ilia Topuria em 2024 e depois a revanche de Islam Makhachev no UFC 300

Alexander Volkanovski tem grandes planos para o próximo ano.

A caminho de 2023, Volkanovski deixou claro que um dos seus objetivos para este ano era permanecer muito ativo. Infelizmente para Volkanovski, duas lutas parecem ser tudo o que resta para o campeão peso pena deste ano, uma lesão na mão sofrida durante a defesa do título contra Yair Rodriguez no UFC 290, e uma agenda lotada para o UFC o deixaram de lado pelo resto do ano. Agora recuperado da lesão na mão, Volkanovski está fincando sua bandeira para um monstro em 2024, começando com uma defesa de título contra Ilia Topuria e depois uma revanche com Islam Makhachev.

“Obviamente você tem a luta contra Ilia”, disse Volkanovski durante uma reunião de mídia no UFC 293. “Isso sempre estará lá. Você tem aquela revanche que eu quero. Eu quero ser ativo. Obviamente Islã e Charles [Oliveira] vamos fazer isso em breve. Não quero ficar esperando, então farei isso no início do ano que vem, eu acho. Eu queria este ano, mas acho que o calendário deste ano não vai me acomodar. Acho que há alguns campeões que precisam lutar, o que é justo, mas eu ficaria feliz em conseguir um este ano . Eu realmente queria três este ano, mas não parece provável. Mas no início do próximo ano vamos conseguir e esperamos que outro não muito depois disso.”

Volkanovski enfrentou Makhachev no UFC 284 em fevereiro deste ano, perdendo na decisão competitiva para o campeão dos leves. Na sequência, Volkanovski fez lobby por uma revanche imediata, mas acabou perdendo e agora Makhachev deve revanche contra Charles Oliveira no UFC 294, em outubro. Quem deixar essa luta como campeão dos leves do UFC provavelmente terá um encontro com o campeão do “BMF” Justin Gaethje no início do ano que vem, o que Volkanovski diz que realmente funciona para seus planos.

“Não quero ficar esperando”, disse Volkanovski. “Acho que isso é uma coisa linda sobre mim, em vez de esperar pela disputa pelo título, apenas me mantenha ocupado. Não é como se eu estivesse olhando para além do meu adversário, mas tenho plena confiança em fazer meu trabalho no peso pena com o Ilia. Ele é duro, resistente, mas vou continuar mostrando que estou em outro nível e aí tenho essa luta. Disseram-me que o Islão quer ser muito ativo, por isso, desde que o horário seja o mesmo para mim, não me importo muito.”

Somando-se a tudo isso, o UFC 300 está programado para acontecer em abril de 2024. Assim como o UFC 100 e o UFC 200, o card da luta com certeza será um evento marcante para a promoção e dada a forma como está o cronograma, Volkanovski acredita uma revanche de Makhachev faria todo o sentido para esse card.

“Eu penso que sim. Acho que faz muito sentido”, disse Volkanovski quando questionado sobre o UFC 300. “Com certeza. Acho que seria ótimo, principalmente comigo levantando a mão naquele do UFC 300, seria perfeito. Veremos o que podemos fazer, mas acho que essa é uma das maiores lutas que você pode travar. Eu realmente acredito nisso. Muita gente quer ver de novo. Foi muito competitivo e garanto que conseguirei na próxima vez.

Isso é colocar a carroça na frente dos bois, já que Volkanovski ainda precisa defender seu cinturão primeiro. Topuria vem de uma vitória sensacional sobre o ex-desafiante ao título interino Josh Emmett em junho, e atraiu interesse como oponente de Volkanovski não apenas por sua habilidade de luta, mas pelo interesse que ele atrai e por sua conversa fiada. Volkanovski acredita que é uma combinação perfeita para ele começar 2024.

“Ele está invicto”, disse Volkanovski. “Ele tem muitos seguidores lá na Espanha. Ele está invicto, está em alta, venceu um cara que estava lá em cima e é claramente o próximo cara, então isso me entusiasma. Aí você vê que ele não se importa de falar, ele não se importa de ficar na cara das pessoas e deixa as coisas emocionantes, porque às vezes é assim…

“Com este, não preciso tentar procurar nada [to motivate me]. Ele vai tentar falar o que quiser e eu adoro isso, e a melhor parte disso é que estamos em um esporte onde você pode fazer alguém pagar por isso. Então mal posso esperar.”