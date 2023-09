Alfatest OFERECE EMPREGOS no mercado brasileiro

A Alfatest, empresa brasileira líder no segmento de equipamentos e sistemas para diagnóstico e reparação de veículos, com atuação no Brasil e no exterior, está contratando novas pessoas para compor a sua equipe. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho em aberto:

Programador (a) de Sistemas C – São Paulo – SP – Programador / Desenvolvedor;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Vendedor (a) Interno (a) – São Paulo – SP – Venda Interna;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Alfatest

Sobre a Alfatest, é interessante ressaltar que, desde a sua fundação, consolidou-se como uma empresa inovadora, capaz de aceitar desafios, aplicando experiência e know-how para atingir e exceder os padrões de qualidade exigidos pelo mercado internacional.

Em decorrência das altas tecnologias lançadas pelo setor automotivo, destina grande parte de seus investimentos no setor de pesquisa e desenvolvimento de novos diagnósticos. Instalada em uma área de 3500 m2, possui hoje uma ótima capacidade de produção e estoque de seus produtos, os quais são exportados para vários países.

A Alfatest orgulha-se de possuir uma equipe dinâmica e de alto nível profissional, que trabalha em sintonia e eticamente com seus clientes e parceiros, dentro de prazos e preços competitivos, estando plenamente preparada para enfrentar os desafios das novas tecnologias que virão embarcadas nos automóveis lançados futuramente.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas já veio à tona, a candidatura é bem simples. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.



