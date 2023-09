Muitas vezes, andamos por aí com moedas no bolso sem dar a devida atenção ao seu valor. No entanto, algumas moedas em circulação no Brasil valem muito mais do que seu valor nominal.

Algumas moedas de R$ 1 podem valer uma pequena fortuna; saiba quais são!

Em resumo, isso acontece porque, além do valor econômico, as moedas também carregam um valor artístico e histórico que as tornam verdadeiros tesouros.

Uma dessas moedas é o R$ 1 que pode valer até 10 mil vezes mais do que o seu valor de face. Confira essa e outras moedas valiosas que podem estar escondidas em sua carteira.

O segredo da moeda de R$ 1 que vale até R$ 10 mil

De forma sucinta, moedas e cédulas raras são aquelas que possuem características únicas que as distinguem das demais. É isso que as torna tão valiosas para colecionadores e numismatas, pessoas que se dedicam ao estudo das moedas.

Um exemplo notável é uma moeda de R$ 1 com a letra “P” marcada discretamente abaixo da palavra “Real”. Pois esse detalhe indica que essa moeda foi usada como um teste para verificar a qualidade da cunhagem das próximas moedas. Desse modo, por ser única, essa moeda é altamente procurada por colecionadores e pode valer até R$ 10 mil.

Outras moedas valiosas no Brasil

Embora a moeda de R$ 1 com a letra “P” seja uma das mais valiosas atualmente em circulação no Brasil, não é a única. Pois existem outras moedas que também são muito procuradas por numismatas.



1. Moeda da declaração universal dos direitos humanos

Distribuída ao público em 1998, esta moeda de R$ 1 tem o potencial de alcançar um valor de até R$ 1.100. Em suma, o que a torna ainda mais especial é o fato de ter tido uma tiragem extremamente limitada, com apenas 600 mil unidades produzidas. Isso a torna uma das moedas mais raras em circulação no país.

2. Moeda da bandeira dos jogos olímpicos

Uma das moedas de R$ 1 mais cobiçadas pelos colecionadores é a que celebra a entrega da bandeira olímpica, marcando a transição dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 para o Rio de Janeiro em 2016.

Em resumo, sua tiragem foi de apenas 2 milhões de unidades, tornando-a bastante rara. No mercado, essa moeda pode ser encontrada à venda por mais de R$ 350.

3. Moedas relacionadas aos esportes olímpicos

Entre 2012 e 2016, o Banco Central emitiu um conjunto de moedas relacionadas aos esportes olímpicos. Embora tenham sido produzidas em maior quantidade, com uma tiragem de 19.980.000 unidades, esse conjunto pode valer até R$ 7 mil. Resumidamente, as moedas incluídas nesta edição especial foram:

Atletismo

Natação

Paratriatlo

Golfe

Basquetebol

Vela

Paracanoagem

Rúgbi

Futebol

Voleibol

Atletismo paralímpico

Judô

Boxe

Natação paraolímpica

Mascote Vinícius

Mascote Tom

4. Moeda de 1 Real de 1999

Apesar de não ser uma moeda comemorativa, a moeda de R$ 1 de 1999 se tornou valiosa devido à sua tiragem extremamente limitada, com apenas 3,84 milhões de unidades produzidas.

Desse modo, no mercado, essa moeda pode chegar a valer mais de R$ 300, dependendo do seu estado de conservação. Em resumo, antes de descartar aquelas moedas aparentemente comuns que você tem na carteira, vale a pena dar uma olhada mais de perto.

Quem sabe você não tem uma pequena fortuna guardada lá? A ciência numismática revela que o valor das moedas vai além do que está impresso nelas, e a história por trás de cada uma delas pode surpreender.

Portanto, fique atento aos detalhes. Contudo, tenha cuidado com golpes que envolvem a compra e venda de moedas raras. Sendo assim, busque por sites confiáveis e pesquise o preço de mercado na hora de vender a sua moeda. Dessa forma, poderá ganhar uma renda extra com essa possibilidade de negociar moedas raras, bem como outros itens de valor para colecionadores.