Aljamain Sterling: Dana White estava ‘definitivamente feliz’, a ‘galinha dos ovos de ouro’ Sean O’Malley me venceu

Aljamain Sterling estava comendo uma fatia de pizza nos bastidores do UFC 292 quando o CEO do UFC, Dana White, se aproximou e perguntou se ele estava bem.

Momentos antes, Sterling havia perdido o título peso galo do UFC para Sean O’Malley. Ele buscou apoio em amigos, familiares e carboidratos. A aparição repentina de White o pegou desprevenido.

“Foi tipo, eu sei que ele provavelmente está olhando para mim, só que… eu não sei o que ele estava pensando”, disse Sterling na quarta-feira. A hora do MMA. “Eu sei que ele estava definitivamente feliz. Como ele poderia não estar?

“Quero dizer, a galinha dos ovos de ouro [O’Malley] venceu uma luta que ele legitimamente, odeio dizer isso porque aí parece que sou um cara desacreditado, mas é assim que dizem isso oito ou nove em cada 10 vezes, certo?

Sterling optou por atacar com O’Malley para agradar os fãs e seus promotores. Ele sofreu as consequências e perdeu a maior parte de sua influência para o próximo passo de sua carreira.

Mesmo entrando na luta, Sterling não se sentia exatamente nas boas graças do UFC. A luta pelo título foi anunciada menos de um dia depois de ele dizer que precisaria de tempo antes de confirmar que conseguiria uma reviravolta de três meses após a defesa do título contra Henry Cejudo no UFC 288.

“A única coisa com o anúncio da luta, a única coisa que eu disse foi: ‘Posso ter pelo menos uma semana para fazer meus exames e radiografias para ver como estou me sentindo?’ Como quando [Charles] Oliveira lutou, ele disse isso legitimamente, e eu não tinha certeza se ele estava dizendo isso para tipo, f*** com a mídia, f*** comigo, onde ele está tipo, ‘Talvez [Charles] Oliveira tem planos para férias. Não sei. Ainda não falei com ele.

“Eu estava tipo, ‘Por que você não pode fazer isso por mim? Por que você não fez isso por mim? Em vez disso, você sozinho virou os fãs contra mim por qualquer motivo. Eu não entendo. Talvez seja esse o plano, fazer com que os fãs me odeiem. Talvez sejam mais compras se eles me odiarem.”

O que Sterling não consegue entender é por que White continua a acertá-lo direta e indiretamente. Em entrevista recente, o CEO do UFC disse que suas decisões públicas diminuíram sua popularidade, apesar de ser uma boa pessoa na vida privada.

“Se há algo que eu disse sobre Dana, como ele disse, ele é legal pessoalmente”, respondeu Sterling. “Vou pegar as palavras dele e usá-las com ele. Ele é legal pessoalmente. Mas então, eu não sei, assim que ele pegou o microfone para dizer algo sobre mim, eu nunca ouvi o cara dizer algo positivo sobre mim.

“E essa é a única coisa que, se eu sou um funcionário insatisfeito, é a única coisa que é meio chato, porque eu literalmente me curvei e fiz tudo que ele e [UFC executive] Caçador [Campbell] já me pediu para fazer. Eu apareço, fico em ótima forma, luto com os melhores caras do mundo. Eu não digo ‘Não, deixe-me lutar contra o número 6. Não, deixe-me ir lutar contra o número 10’. Eu luto com o próximo cara da fila que eles querem que eu lute, que eles acham que é o assassino que vai deixar os fãs animados. E eu faço isso.”

Em sua saída mais recente, essa atitude voltou a incomodá-lo. Embora reconheça sua responsabilidade por ter arriscado uma rápida reviravolta para enfrentar O’Malley, ele acredita que o resultado teria sido diferente se houvesse mais tempo para se preparar. Mas ele também nota seu sucesso até agora e disse que o resultado da luta com O’Malley aliviou a dor da derrota.

“Felizmente, cheguei ao topo”, continuou Sterling. “Eu simplesmente não entendo por que não consigo ficar com um solavanco tipo, ‘Ei, ei Dana, o que você acha de Sterling?’ [White says], ‘Ei, cara, ele é ótimo. Ele é incrível. Assim como Conor, assim como qualquer outra pessoa, ele aparece quando queremos. Não é difícil dizer algo assim. Não é nada difícil. E o meu descontentamento vem junto, ele tem um culto de seguidores que uma vez que ele diz alguma coisa, os papagaios lá fora, eles simplesmente ouvem e seguem em frente, mesmo que não haja base em nada.

“Não me entenda mal. Houve algumas coisas que eu disse, provavelmente não fiz nenhum favor a mim mesmo na mídia pública. Então não vou dizer que tudo o que ele está dizendo está completamente errado. Mas na maior parte, eu sinto que tenho sido o cara mais companhia que você poderia esperar de um campeão, fazendo tudo que ele pede, e indo lá e promovendo a luta, tentando vender a luta, dando boas promos. , animando a luta, deixando os fãs animados, eu entro na galera, faço coisas para deixar o espectador divertido, mesmo que você não goste de mim, eu envolvo você. Isso é o que eu acho que você desejaria em um atleta e um campeão.”

Agora que não é mais campeão, Sterling deve ir de chapéu na mão se quiser a revanche contra O’Malley. As outras opções são lutar contra o peso galo ou subir para o peso pena. Uma briga com seu parceiro de treino de longa data, Merab Dvalishvili, permanece fora de questão, apesar de outra explosão de White sobre os dois “entupindo” a divisão.

“Eu não acho que estou perdendo [in] qualquer forma ou forma obstrui a divisão”, respondeu Sterling. “Na verdade, isso libera. Mais uma vez, com a atenção do público, simplesmente não sei como presto um péssimo serviço a mim mesmo. Só não sei o que exatamente. Eu só preciso de uma coisa para apontar onde eu poderia dizer, ‘OK, você tem razão’, mas eu simplesmente não vejo isso.