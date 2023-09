Aljamain Sterling questiona Sean O’Malley vs. Chito Vera 2: ‘Por que estamos fazendo disso um esporte da WWE?’

O ex-campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, entende por que o carisma é uma parte tão importante do sucesso no UFC quanto a luta. Ainda assim, ele não consegue entender por que o UFC ignoraria outros candidatos para dar a Sean O’Malley uma revanche contra Chito Vera.

“Chito é o número 6, cara, eu nem… há um enredo”, disse Sterling em A hora do MMA. “Nós assinamos [to merge with] a WWE…por que estamos fazendo disso um esporte da WWE?”

Sterling gostaria de uma revanche imediata com O’Malley, apesar da derrota por nocaute no segundo round para o atual campeão no UFC 292. Se O’Malley decidir esperar até 2024 para lutar novamente, ele acredita que seu legado como campeão é forte o suficiente para garantir uma revanche. revanche imediata.

“Como você disse, os campeões mudam, fazem isso o tempo todo”, disse ele. “Então, vamos cobrar isso de você, Sr. Sean, você vai se virar e fazer isso como todos os outros campeões também.”

Se O’Malley voltar para a jaula antes do final do ano, no entanto, Sterling acredita que seu amigo de longa data e companheiro de equipe Merab Dvalishvili deveria ter uma chance pelo título.

Sterling e O’Malley disseram que o encontro no UFC 292 foi o maior negócio que a promoção já fez no peso galo. Mas O’Malley imediatamente pediu uma revanche com a rival Vera, que há três anos quebrou sua invencibilidade, e o CEO do UFC, Dana White, não gostou que Sterling e Dvalishvili não lutassem entre si.

White disse repetidamente que a fusão corporativa do UFC com a WWE não afetará a forma como faz negócios. Para Sterling, os dois já têm muito mais em comum do que ações.

“[The UFC is] não a WWE, e eu entendo o modelo de negócios das coisas”, continuou ele. “Então nem estou falando sobre isso. Só estou dizendo que, como puro fanático por esporte, assisto as lutas semana após semana. Eu odeio esse modelo.

“Aprendi a aceitar isso e a tentar fazer o meu melhor, a tentar criar um personagem e uma personalidade, e a tentar ser mais envolvente com os fãs para dar essa sensação, porque é isso que a empresa quer. , certo? Queremos personagens, pessoas que possamos vender, mesmo que você queira dizer: ‘Eu não vendo, não sou um grande [draw].’ OK. Isso é relativo ao que você quer dizer aos fãs e aos telespectadores.

“Mas o fato de que vamos pular todo mundo e ir para o sexto lugar, quando há um cara que literalmente, vamos ser honestos, ele chutou a bunda de Petr Yan muito pior do que eu, muito pior do que Sean O’Malley fez. Por que ele não é o próximo? Há um enredo. Ele ainda está com a jaqueta.

Dvalishvili desfilou a jaqueta “Thriller” de O’Malley pelo octógono quando Sterling e O’Malley se enfrentaram após a vitória de Sterling no UFC 288 sobre Henry Cejudo. Dvalishvili e O’Malley lutaram intermitentemente, com O’Malley recentemente acompanhando o trabalho de seu colega peso galo nas redes sociais.

Dvalishvili está lesionado na mão desde a vitória em março sobre o ex-campeão Petr Yan, mas Sterling disse que seu amigo está pronto para lutar antes do final do ano.

“As pessoas continuam dizendo [Dvalishvili and I are] obstruindo a divisão”, disse Sterling. “Não estamos obstruindo a divisão. Se eu tiver uma revanche, isso vai acontecer, o Merab é o próximo. Se eu não conseguir uma revanche, problema resolvido, Merab é o próximo, e então talvez eu simplesmente vá embora e vá para 145. Se eu não conseguir a revanche, talvez eu simplesmente vá embora e vá 45.”

Antes da perda do título, Sterling havia praticamente confirmado que estava se mudando para o peso pena, onde sua redução de peso seria menos severa.

“Eu sei que as pessoas vão dizer que você está indo e voltando”, disse ele. “O que estou dizendo é que se a revanche me for dada porque é uma oportunidade de disputa de título, onde ganho mais dinheiro como atleta, vou aproveitar, como qualquer outra pessoa com cérebro. Não se trata mais apenas de lutar contra os melhores do mundo. Não se trata mais disso. Eu já fiz isso.

“Agora, eu gostaria de sacar o máximo que puder, enquanto tenho 34 anos, e tentar sair com todas as minhas faculdades da melhor maneira possível e intactas, e gritar com muito mais traseiros ao sair. Esse é o objetivo. E se eu não vou ser o cara que vai disputar o cinturão novamente aos 135, [Dvalishvili] pagou suas dívidas, lutou contra todos que o UFC colocou na sua frente. Merab Dvalishvili, como você não dá a ele a oportunidade de fazer história e ser o primeiro campeão georgiano de todos os tempos?