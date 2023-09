Aljamain Sterling vence luta de grappling e grita Sean O’Malley: ‘Seja um homem… dê-me minha revanche ou lute contra Merab’

Aljamain Sterling ainda tem Sean O’Malley em mente, mesmo depois de ter conquistado uma vitória em uma luta de agarramento no Polaris 25, no sábado.

O ex-campeão peso galo do UFC conquistou uma vitória por decisão sobre Mike Grundy em uma luta de 10 minutos que viu os lutadores constantemente disputando posições sem abrir mão de muitas posições ruins. Sterling mostrou coragem e determinação com suas quedas e perspicácia nas trocas e lutas no tatame.

No final, Sterling conseguiu superar Grundy para terminar o trabalho, o que o coloca de volta na coluna das vitórias depois de sofrer uma derrota em sua recente luta pelo título contra O’Malley no UFC 292.

Embora estivesse obviamente feliz com a vitória em sua luta de grappling, Sterling não perdeu tempo voltando sua atenção para O’Malley e enviando ao novo campeão peso galo do UFC uma mensagem bastante enfática.

“Recebi uma mensagem para o Sr. Suga T*** porque ele ainda é isso para mim”, gritou Sterling para a multidão no País de Gales. “Ei, me dê minha revanche ou lute com Merab [Dvalishvili]. É simples assim.

“Pare de se esquivar dos principais candidatos e seja um homem e um verdadeiro campeão. Lute contra o melhor dos melhores. Foi o que eu fiz e agora você precisa se virar e fazer exatamente a mesma merda. Vamos.”

Desde que sofreu uma derrota por nocaute técnico no segundo round, Sterling continuou pedindo uma revanche contra O’Malley depois de estabelecer o recorde de maior número de defesas de título do peso galo na história do UFC, com três seguidas.

Se Sterling não conseguir uma revanche imediata, ele quer que seu companheiro de equipe e amigo Merab Dvalishvili tenha essa oportunidade. Dvalishvili atualmente tem uma sequência de nove vitórias consecutivas na divisão, incluindo vitórias recentes sobre o ex-campeão do UFC Petr Yan e José Aldo.

Após sua vitória sobre Sterling em agosto, O’Malley começou a pedir uma revanche contra Chito Vera, que é a única derrota em seu histórico depois de terem se enfrentado anteriormente em 2020. O’Malley pressionou para uma data em dezembro, mas o card de fim de ano do UFC 296 já traz duas lutas pelo título, então é provável que o novo rei dos galos tenha que esperar até 2024 para competir novamente.

Quem O’Malley enfrentará permanece um mistério, mas Sterling quer se envolver nessa conversa com a esperança de conseguir uma revanche ou Dvailishvili terá a tão esperada oportunidade de se tornar campeão do UFC.