Alpla ABRE VAGAS de EMPREGO em SP, PE e MS

A Alpla, empresa que fornece soluções inovadoras de embalagens plásticas, sendo internacionalmente bem-sucedidos nessa área há mais de 60 anos, está com ótimas vagas de emprego disponíveis em solo brasileiro. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte a lista de vagas em aberto:

Analista de PCP Pleno – Cabo de Santo Agostinho – PE – Efetivo;

Auxiliar de Produção-Sopro – Louveira – SP – Temporário;

Auxiliar – Louveira – SP – Temporário;

Auxiliar de Produção Sopro Pet- SBM – Campo Grande – MS – Temporário;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco De Talentos;

Chefe de Produção – Efetivo;

Gerente de Desenvolvimento de Embalagens – Vaga Internacional – Louveira – SP – Efetivo;

Mecânico (a) de Sopro Pleno – Louveira – SP – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Louveira – SP – Temporário;

Supervisor (a) de Manutenção – Efetivo;

Técnico (a) de Processo – Itapevi – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho JR – Itapevi – SP – Efetivo.

Mais sobre a Alpla

Falando mais sobre a Alpla, podemos frisar que a companhia iniciou sua jornada no Brasil em 1998 no Rio de Janeiro, e desde então, vem revolucionando o mercado de embalagens e trazendo oportunidades de emprego e desenvolvimento para o país.

Atualmente, conta com mais de 800 colaboradores distribuídos em suas operações localizadas em Itapevi-SP, Louveira-SP, Duque de Caxias-RJ, Cabo de Santo Agostinho-PE e Manaus-AM, além de duas operações in-house em São Paulo/SP e Campo Grande/MS.

Por fim, o uso sustentável e ambientalmente consciente dos recursos é a base das suas atividades comerciais, garantindo que as futuras gerações também possam viver em um ambiente saudável.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas do Alpla já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!