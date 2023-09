Alteração na CNH DESAGRADA motoristas; confira os detalhes

Uma alteração na Carteira Nacional de Habilitação, prevista em um projeto de lei (PL), está gerando considerável insatisfação entre os condutores em todo o país. É crucial destacar que a CNH é o documento oficial necessário para todos aqueles que desejam operar um veículo em solo nacional.

Sem a CNH, ninguém está autorizado a conduzir um veículo no Brasil. Além disso, obter esse documento requer a conclusão de várias etapas de importância fundamental. Entretanto, é exatamente em uma dessas etapas que a mencionada alteração surge com inovações significativas para todos os motoristas.

Mudanças na CNH estão previstas com o Projeto de Lei

A modificação é resultado de um Projeto de Lei cujo texto foi aprovado no Senado Federal no mês de agosto deste ano. Conforme o projeto, a proposta é tornar obrigatórios os exames psicológicos durante a renovação da carteira de habilitação.

Entretanto, é importante salientar que o texto precisa ser transformado em lei para entrar em vigor. Atualmente, o PL aguarda uma análise detalhada, seguida por uma votação na Câmara dos Deputados. Estes passos são essenciais antes da possível sanção presidencial.

Essas mudanças visam aprimorar a segurança nas vias, incluindo ruas, avenidas e rodovias. Além disso, é crucial conscientizar os motoristas sobre sua responsabilidade no trânsito como um todo, tornando os testes psicológicos regulares uma parte fundamental desse processo.

Antes dessa proposta de lei, os exames psicológicos eram obrigatórios apenas para aqueles que estavam obtendo a CNH pela primeira vez. Portanto, muitos condutores estão resistindo a essa mudança, também considerando que o procedimento é pago por quem o realiza. Agora, o desenvolvimento desse PL está aguardando os próximos passos.

Entenda a importância dos testes em torno da renovação da carteira

O propósito desses novos testes é assegurar que os condutores estejam mentalmente preparados para lidar com diversas situações desafiadoras que podem surgir devido às complexidades do trânsito.



Através do exame psicológico na renovação da carteira de habilitação, a intenção é avaliar aspectos como memória, concentração, atenção e lógica. É fundamental destacar que esse procedimento será conduzido exclusivamente por examinadores devidamente credenciados, que devem ser psicólogos e trabalhar em clínicas associadas ao Detran.

É importante compreender que, caso o projeto seja promulgado como lei, os motoristas serão responsáveis por agendar e realizar o teste por conta própria. A expectativa é que essa medida contribua para tornar o trânsito brasileiro mais seguro, resultando em menos acidentes e comportamentos perigosos.

Alterações nas leis de trânsito

Nos últimos anos, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou por várias modificações, sendo uma das mais notáveis a chamada Nova Lei de Trânsito em 2021. Essa alteração introduziu diversas normas ao CTB, trazendo mudanças significativas para os condutores.

Agora, o CTB passou por uma atualização, que está em vigor desde 1º de junho, por meio da Lei Nº 14.599. Esta nova redação inclui várias medidas, tais como:

Uma abordagem revisada para a fiscalização do exame toxicológico;

Mudanças na autoridade responsável por aplicar multas;

Novas regulamentações para ciclomotores, patinetes motorizados e bicicletas elétricas.

Por isso, é de extrema importância que todos os motoristas estejam atentos à nova versão do CTB. É crucial se familiarizar com as alterações para estar em conformidade com a legislação de trânsito vigente. Manter-se atualizado com as normas é essencial para garantir a segurança nas estradas e evitar penalidades devido ao desconhecimento das novas regras.

CNH especial com categorias diferentes é ou não é fake news?

De acordo com especialistas no setor, a afirmação não procede: é realmente fake news. As categorias de condutores não foram modificadas no Brasil. Na realidade, essa tabela com novos códigos segue um padrão internacional e tem o propósito de simplificar a fiscalização da CNH por agentes de trânsito de outros países.

É fundamental esclarecer que as categorias de condutores no Brasil permanecem inalteradas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E. A categoria é indicada na primeira dobra do documento, no campo “Cat.Hab.”, no lado direito.

A validade da CNH é impressa na tabela da segunda metade do documento, na linha correspondente à categoria do condutor. Portanto, não é necessário atualizar a categoria da carteira de motorista nem realizar novos testes teóricos e práticos com base nessas informações incorretas.