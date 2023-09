Alura ABRE CARGOS para Analista de Conteúdo, Designer e mais!

A Alura, empresa que tem a missão de ser mais do que uma plataforma de aprendizado de tecnologia, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, com cargos presenciais e remotos, pode ser sua chance de se recolocar no mercado de trabalho. Dito isso, veja a lista de oportunidades:

Analista de Conteúdo – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de talentos: Tecnologia e Produção de conteúdos didáticos – SP e Remoto – Banco de talentos;

Customer Success Manager | Grandes Empresas – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Designer Instrucional – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa gestora de pós-produção – São Paulo – SP – Efetivo;

Product Designer – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Tech Lead – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Alura

Sobre a Alura, podemos frisar que a empresa compõe o maior ecossistema de ensino em tecnologia do Brasil e tem como missão transformar vidas e carreiras de todas as pessoas que se conectam com ela.

Atualmente, o grupo é formado pela Alura, a maior escola online de tecnologia no Brasil, pela Alura Latam, uma extensão da Alura para a América Latina, pela Alura para Empresas, escola de soluções corporativas em tech.

Além das citadas acima, a Alura também conta com a Casa do Código, editora de livros de tecnologia, business e inovação, com a FIAP, instituição referência em ensino superior de tecnologia, com a MusicDot, plataforma digital de cursos de música e com PM3, escola pioneira em educação de gestão de produto.

Como se inscrever em um dos postos de trabalho disponíveis?

Agora que a lista de vagas da Alura já foi veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



