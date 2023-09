Amari Cooper: Browns WR pode ser o primeiro na história da franquia com temporadas consecutivas de 1.000 jardas

Tele Cleveland Browns estão entre as franquias mais antigas do NFL. Embora esta iteração da equipe só tenha começado a jogar em 1999, ela herdou a história e os registros do primeiro Marrons franquia que atuou em Cleveland entre 1946 e 1995.

Em todo esse tempo, os Browns não conseguiram temporadas consecutivas em que um de seus apanhadores de passes registrasse 1.000 jardas de recepção. Amari Cooper espera se tornar o primeiro em 2023.

Cooper está silenciosamente bom em 2022

Em sua primeira temporada com Cleveland, Tanoeiro montou uma das melhores campanhas de sua carreira. O quatro vezes Pro Bowl seleção liderou o Marrons com 78 recepções, 1.160 jardas de recepção e nove touchdowns – grande parte sem Deshaun Watsonque disputou apenas seis partidas em 2022.

Cooper se tornou o primeiro recebedor de 1.000 jardas de Cleveland em três anos, desde Odell Beckham (1.035 jardas) e Jarvis Landry (1.174 jardas) na temporada de 2019. Landry não teve uma temporada de 1.000 jardas desde então, embora Beckham tem sido atormentado por lesões nos últimos anos e espera voltar à boa forma em 2023 com o Corvos de Baltimore – a identidade atual da franquia original dos Browns.

A futilidade de Cleveland em todo o lado

Em Marrons história, apenas 15 jogadores registraram uma temporada com pelo menos 1.000 jardas recebidas, e apenas um – Ozzie Newsome – fez isso várias vezes, em 1981 e em 1984.

Era uma vez, muitos esperavam Josh Gordon para ser o número 1 de longa data em Estádio Cleveland Brownsespecialmente depois que ele liderou o NFL com 1.646 jardas recebidas em 2013. Este ainda é o recorde da franquia para uma única temporada. Mas Gordon perdeu duas temporadas completas depois de violar a política de abuso de substâncias da NFL, e ele nunca mais foi o mesmo recebedor depois disso.

Se Tanoeiro pode quebrar o molde em 2023 pode ajudar muito a determinar se o futebol pós-temporada retornará Cleveland ou não.