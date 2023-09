Ambev prorroga inscrições de PROCESSO SELETIVO para vários cargos

Ambev, empresa de bebidas, anuncia que processo seletivo foi prorrogado. As chances são para Programas de Trainee, Estágio Geral.

Veja como se inscrever

Processo seletivo Ambev

O programa de Trainee oferecido na edição atual permite que os candidatos escolham entre duas áreas de atuação: Trainee Generalista ou Trainee de Supply Chain. Veja mais detalhes sobre cada uma delas:

Trainee Generalista: Nesta opção, os participantes terão a oportunidade de ter contato direto com diversas áreas da empresa. O programa busca proporcionar uma visão abrangente dos processos e atividades que envolvem a empresa. As áreas que podem ser exploradas incluem Financeiro, Marketing, Vendas, Tecnologia, Bees, Zé Delivery, Gente & Gestão, Jurídico e Relações Corporativas. Trainee de Supply Chain: Essa opção do programa se concentra nas operações de Supply Chain, que envolvem a cadeia de suprimentos e logística da empresa. Os participantes terão a chance de se aprofundar em áreas relacionadas ao planejamento, gestão de estoque, distribuição, transporte e outros aspectos críticos para a entrega eficiente de produtos e serviços.

Cada uma dessas opções oferece uma experiência única e oportunidades de aprendizado em diferentes áreas da empresa. Os candidatos às vagas na Ambev podem escolher aquela que melhor se alinha com seus interesses e objetivos de carreira.

A opção pelo programa de Trainee de Supply Chain oferece uma oportunidade única para os candidatos se envolverem em várias etapas do processo de produção e logística da empresa

. Aqui estão algumas das áreas e atividades em que os participantes poderão atuar neste processo seletivo :

Processo de Fabricação dos Líquidos: Isso envolve a produção das bebidas, incluindo cervejas e outros produtos. Os participantes podem ganhar experiência prática na fabricação de bebidas, desde a seleção de ingredientes até o processo de fermentação e envase. Logística de Distribuição: Os trainees de Supply Chain podem se envolver na gestão da cadeia de distribuição, garantindo que os produtos cheguem aos clientes de maneira eficiente e dentro do prazo. Negociação de Insumos: Isso envolve a negociação com fornecedores de matérias-primas e insumos necessários para a produção das bebidas. Os participantes podem aprender a gerenciar relacionamentos com fornecedores e garantir o abastecimento contínuo. Produção de Malte: O malte é um ingrediente fundamental na produção de cerveja. Os trainees podem estar envolvidos na produção de malte, desde o cultivo até o processamento. Centros de Excelência e Inovação: Ter contato com esses centros permite aos participantes explorar as mais recentes inovações e tecnologias relacionadas à produção de bebidas. Escritório de Suprimentos e Sustentabilidade: Nesta área, os trainees podem trabalhar em estratégias de sustentabilidade e na gestão de recursos para garantir a eficiência operacional.



Essa ampla gama de experiências proporciona aos participantes uma visão completa do ciclo de produção e distribuição da empresa, permitindo-lhes desenvolver habilidades valiosas em gestão da cadeia de suprimentos e operações.

Processo seletivo da Ambev

Os programas de Trainee, Estágio e Representa da Ambev oferecem aos candidatos oportunidades significativas de desenvolvimento profissional em uma empresa líder no mercado de bebidas. Aqui estão algumas informações adicionais sobre cada um desses programas:

Programa de Trainee Ambev: Este programa é projetado para graduados que buscam iniciar uma carreira desafiadora e dinâmica. Os trainees têm a oportunidade de trabalhar em várias áreas da empresa e participar de projetos estratégicos. O programa oferece uma visão completa dos negócios da Ambev e prepara os participantes para assumir cargos de liderança no futuro.

Programa de Estágio Ambev: O programa de estágio é uma excelente maneira para estudantes universitários ganharem experiência prática em suas áreas de interesse. Os estagiários têm a oportunidade de contribuir ativamente para os projetos da empresa e aprender com profissionais experientes. É uma porta de entrada valiosa para futuras oportunidades de emprego na Ambev.

Programa Representa: Este programa é voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras. Ele busca promover a diversidade e a inclusão na empresa, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e carreira para candidatos que contribuam para a construção de um ambiente mais inclusivo.

A Ambev está em constante evolução e busca candidatos que compartilhem sua visão de se tornar uma plataforma líder no mercado de bebidas. Ao participar de qualquer um desses programas, os candidatos têm a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, adquirir habilidades valiosas e fazer parte de uma empresa que valoriza a inovação e o crescimento compartilhado.

Requisitos processo seletivo

A Ambev demonstra seu compromisso com a diversidade e a inclusão ao não limitar a escolha dos candidatos com base em faculdade ou curso. Essa abordagem ampla permite que candidatos de diversas formações acadêmicas tenham a oportunidade de participar dos programas de Trainee e Estágio da empresa. Dessa forma, a Ambev busca talentos em potencial, independentemente do campo de estudo, e valoriza a diversidade de perspectivas e experiências que os candidatos podem trazer para a empresa.

Os pré-requisitos específicos de graduação concluída ou com formação prevista também permitem que os candidatos estejam em estágios diferentes de sua jornada acadêmica, garantindo que estudantes universitários e recém-formados tenham a chance de participar dos programas e contribuir para o crescimento da Ambev.

Essa abordagem inclusiva e flexível torna os programas de Trainee e Estágio da Ambev acessíveis a um grupo mais diversificado de candidatos, enriquecendo a empresa com uma variedade de talentos e experiências.

Inscrição e fases

Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de setembro pelo link de inscrição. Sobre as fases, depende do cargo escolhido.

Os candidatos dos programas de estágio passarão, ao todo, por quatro etapas: inscrição, game, etapa de vídeo, desafio Ambever. Já no Programa de Trainee serão cinco etapas: inscrição, testes on-line, entrevista, desafio Ambever e painel final.