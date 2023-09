ANÁLISE do Bolsa Família pode EXCLUIR mais de 100 mil pessoas do benefício

Desde o início deste ano, o Bolsa Família passou por um processo de revisão minuciosa. Várias pessoas já foram excluídas sob a justificação de que não atendem mais aos critérios para receber o benefício. O processo de verificação ainda está em andamento, e isso tem causado preocupação entre os inscritos.

O foco principal dessa revisão, que ocorre no Cadastro Único, são as famílias compostas por uma única pessoa, conhecidas como famílias unipessoais. Não é incorreto que pessoas que vivem sozinhas busquem o Bolsa Família, como idosos ou moradores de rua, por exemplo.

Por que as famílias unipessoais são foco do “pente-fino” do Bolsa Família

Tanto o Tribunal de Contas da União (TCU) quanto o governo atual chamaram a atenção para um fato curioso. No ano passado, pelo menos 22% dos beneficiários do Auxílio Brasil eram famílias unipessoais. Isso levantou suspeitas de que essas famílias estavam fornecendo informações falsas em seus cadastros para receber benefícios.

Em 2023, quase 1 milhão de pessoas pertencentes a esse tipo de família foram excluídas do Bolsa Família. O motivo, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, é que essas pessoas não estavam mais cumprindo os requisitos necessários para receber o benefício. Portanto, precisaram ser desligadas do programa.

Além disso, outras pessoas que não cumprirem os requisitos básicos de acesso ao programa também estão sujeitas a revisão durante esse processo. Até dezembro deste ano, as verificações cadastrais devem continuar, o que pode resultar no bloqueio ou corte de benefícios sociais.

Quem pode ser cortado no pente-fino?

As pessoas que podem ter seus benefícios cortados durante esse processo de revisão são aquelas que:

Aumentaram sua renda mensal familiar em mais de meio salário mínimo ;

; Quem elevou a renda para mais de R$ 218 por pessoa pode receber até 50% do valor do benefício, desde que respeitem o limite de meio salário mínimo;

Não cumprem o mínimo de frequência escolar para crianças e adolescentes;

Possuem dados desatualizados no Cadastro Único há mais de dois anos;

Não mantêm a caderneta de vacinação atualizada;

Gestantes que não fazem o acompanhamento de pré-natal;

Mulheres com até 44 anos, crianças e adolescentes que não estão cumprindo o acompanhamento nutricional.



Você também pode gostar:

Novas regras para famílias unipessoais

Também estabeleceram-se novas regras para a inclusão de famílias unipessoais no Bolsa Família. Agora, limitou-se o percentual de 16% por município.

Valores creditados para o programa

Para aqueles que não estão cientes, o formato de pagamento do Bolsa Família sofreu alterações significativas em 2023. Neste ano, o Governo Federal implementou modificações relevantes.

Com essa mudança, famílias com crianças de até seis anos de idade podem receber um acréscimo de R$150,00. Crianças acima dessa idade têm direito a um adicional de R$50,00. O mesmo valor também se aplica aos beneficiários do Bolsa Família que possuem gestantes na unidade familiar.

Com base nessas informações, podemos identificar quais afortunados beneficiários receberão R$1.010,00 do Bolsa Família. Quando consideramos uma família com duas crianças em fase de primeira infância, o montante pode atingir R$900,00.

Ao somarmos o pagamento do Auxílio-Gás, que está sendo distribuído em agosto, o valor total chega a R$1.010,00. Isso ocorre devido ao benefício ter um valor de R$110,00.

Calendário de pagamento do Bolsa Família no mês de setembro

Para aqueles que estão com curiosidade, é possível antever a data dos depósitos, embora não seja uma data oficialmente determinada. Considerando que as transferências normalmente ocorrem nos últimos dez dias de cada mês, vamos analisar quando ocorrerão em setembro.