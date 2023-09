Anatel inaugura laboratório de combate aos TV Boxes Piratas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu um passo importante na luta contra a pirataria de TV por assinatura ao inaugurar o Laboratório Antipirataria na última sexta-feira (1º).

Este laboratório especializado representa uma iniciativa crucial no âmbito do Plano de Ação para Combate ao Uso de Decodificadores Clandestinos do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) e é o resultado de uma parceria estreita com a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA).

Nos meses anteriores, a Anatel apreendeu aproximadamente 1,4 milhão de aparelhos clandestinos e bloqueou mais de 1,4 mil endereços que permitiam o funcionamento ilegal dos famosos TV Boxes piratas. Esta ação abrangeu equipamentos de nove fabricantes e mais de 30 modelos de TV Box, encerrando suas operações ilegais.

O combate à pirataria

A pirataria de TV por assinatura tem sido uma preocupação crescente no Brasil e em todo o mundo. A utilização de TV Boxes piratas para captar canais e conteúdo de forma clandestina tem prejudicado não apenas as empresas legítimas de telecomunicações, mas também a economia como um todo.

Esses dispositivos permitem aos usuários acessar canais premium e conteúdos exclusivos sem pagar pelas assinaturas necessárias, resultando em perdas significativas para a indústria de entretenimento.

O laboratório antipirataria da Anatel

O Laboratório Antipirataria é uma resposta inovadora da Anatel a essa ameaça persistente. Este laboratório está equipado com tecnologia de ponta que permite a análise detalhada de até cem equipamentos piratas simultaneamente.



Com isso, a agência ganha uma vantagem crucial na identificação e na neutralização desses dispositivos ilegais. O superintendente de Fiscalização da Anatel, Hermano Barros Tercius, destacou a importância desse laboratório para a eficácia das ações de combate à pirataria.

Decisões judiciais e cooperação

Além do laboratório, a Anatel está buscando ampliar suas parcerias com outros órgãos para executar ordens judiciais de bloqueio de aparelhos piratas. A agência possui um cadastro completo dos prestadores de banda larga em todo o país, conhecendo aqueles que têm maior relevância em termos de conectividade e quantidade de acessos.

Isso coloca a Anatel em uma posição estratégica para coordenar a execução de decisões de bloqueio, sejam elas administrativas ou judiciais. Tercius explicou que essa coordenação é fundamental, especialmente em um ambiente tão amplo e diversificado como a internet, onde há desde pequenos provedores de conexão até grandes plataformas tecnológicas de comércio e serviços virtuais.

A Anatel está comprometida em utilizar todas as ferramentas disponíveis para combater a pirataria e proteger os interesses das empresas legítimas e da indústria do entretenimento como um todo. Em suma, a inauguração do Laboratório Antipirataria da Anatel marca um avanço significativo na luta contra os TV Boxes piratas e a pirataria de TV por assinatura de forma geral.

Com tecnologia de ponta e parcerias estratégicas, a agência está determinada a proteger os direitos das empresas legítimas e a promover um ambiente de negócios justo e regulamentado. Desse modo, a Anatel está pronta para enfrentar os desafios da era digital e garantir que a indústria do entretenimento prospere de maneira justa e sustentável.

