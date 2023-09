Andrew Yang diz que o presidente Biden precisa debater os candidatos democratas

André Yang diz que os eleitores estão desencantados com o presidente Joe Biden brigando Donald Trump em uma revanche no dia das eleições… e é por isso que ele quer ver os outros candidatos democratas brilharem.

O ex-candidato presidencial esteve no “TMZ Live” na quarta-feira, falando sobre por que deseja que Biden enfrente um debate cara a cara com os dois adversários democratas – RFK Jr. dar Marianne Williamson .

Na opinião de Andrew, outra rodada da batalha política de 2020 não é o que os americanos desejam, especialmente com JB e DT envelhecendo. Daí seu impulso para agitar as coisas.

Andrew diz que algumas organizações de notícias são orientadas a não dar destaque a pessoas como Williamson ou RFK Jr., mas ele está convencido de que a maneira justa de lidar com as coisas é dar-lhes uma plataforma também – especialmente porque eles estão com pesquisas mais altas do que alguns republicanos. candidatos.