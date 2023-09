Angela Lee anuncia aposentadoria do MMA, Stamp Fairtex reivindica título vago do ONE

Angela Lee está entrando em uma nova fase de sua jornada nas artes marciais.

A estrela de longa data do ONE Championship anunciou sua aposentadoria do MMA e desocupou seu título de 115 libras do ONE na noite de sexta-feira no ONE Fight Night 14 em Cingapura. A decisão de Lee ocorre logo depois que ela revelou em um ensaio do Players Tribune que seu acidente de carro em 2017 foi uma tentativa de suicídio e que sua irmã Victoria Lee, de 18 anos, também tirou a própria vida em 2022.

O preço foi pesado para Lee, o que levou à sua decisão de depor as luvas e pôr fim à sua carreira de lutadora.

“Este ano foi o ano mais difícil da minha vida”, disse um emocionado Lee. “Estou fazendo o meu melhor para juntar os cacos e seguir em frente.”

“Estou aqui hoje para anunciar oficialmente minha aposentadoria. Foram oito anos incríveis. Só quero agradecer aos fãs, ao ONE Championship, ao Chatri [Sityodtong], para minhas equipes e apenas para todos. Houve tantas batalhas, dentro e fora da jaula.

“A última coisa que quero dizer é: aos lutadores e a todos que estão assistindo agora, é que a maior batalha que enfrentaremos não será com um adversário na nossa frente. A maior batalha será dentro de nós mesmos. Todos passamos por lutas, mas todos lutamos. E a cada dia somos vitoriosos quando escolhemos nos levantar diante das adversidades. Então, muito obrigado pessoal, eu amo vocês. Obrigado.”

Nascido em uma família de artes marciais, Lee começou a competir em torneios de Pankration e a aprender jiu-jitsu brasileiro desde muito jovem. Lee finalmente fez a transição para o MMA, onde assinou com o ONE Championship quando tinha apenas 18 anos. Ela causou um impacto imediato com a promoção.

Lee obteve cinco vitórias consecutivas para iniciar sua carreira e depois se tornou a campeã inaugural do ONE até 115 libras em 2016, com apenas 19 anos. Ela defendeu seu cinturão cinco vezes em sua carreira e também se testou em várias competições até 125 libras.

Lee competiu pela última vez em outubro de 2022, perdendo a decisão para o atual campeão do ONE, Xiong Jingnan, em uma luta de borracha depois que a dupla dividiu dois encontros anteriores.

Após a trágica morte de sua irmã, Lee fez uma longa pausa no esporte. A CEO da ONE, Chatri Sityodtong, anunciou anteriormente que estava pensando em se aposentar, mas nenhuma decisão foi oficializada até sexta-feira. Lee disse que seu objetivo agora é trabalhar com a FightStory, uma organização sem fins lucrativos que ela criou em homenagem a Victoria, que apoia pessoas que contam suas próprias histórias sobre saúde mental.

“FightStory foi criado por causa de minha irmã Victoria, e estou escolhendo homenagear ela e sua vida seguindo em frente e ajudando os outros”, disse Lee.

A carreira de Lee termina com um recorde geral de 11-3. Ela permanece invicta com 115 libras.

Após sua aposentadoria, Stamp Fairtex derrotou o veterano do UFC Seo Hee Ham com um soco violento no terceiro round no ONE Fight Night 14 para reivindicar o título vago de 115 libras.