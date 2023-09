Angela Lee revela que acidente de carro em 2017 foi tentativa de suicídio, irmã Victoria Lee também tirou a própria vida

A campeã peso átomo do ONE, Angela Lee, sofreu ferimentos graves durante um acidente de carro em 2017 que facilmente poderia ter encerrado sua carreira. Agora, seis anos depois, Lee revelou que não foi acidente, porque ela estava tentando tirar a própria vida.

Na terça-feira, a lutadora havaiana de 27 anos divulgou um artigo poderoso detalhando suas lutas com a saúde mental, o que levou a uma tentativa de suicídio nos dias que antecederam uma luta agendada.

De acordo com Lee, ela estava passando por um corte de peso muito difícil e seu corpo não estava reagindo da maneira que precisava para perder os quilos extras antes da luta. A situação acabou se tornando terrível quando Lee procurou desesperadamente por uma saída para não ter que competir e possivelmente decepcionar a todos ao não conseguir chegar ao peso como campeã.

“Meu acidente de carro em novembro de 2017 não foi um acidente. Foi uma tentativa de suicídio”, disse Lee em um artigo escrito para o The Players’ Tribune. “Eu estava me preparando para minha última defesa de título do ano, as coisas começaram a virar uma bola de neve para mim. Pressão, estresse e expectativas começaram a aumentar. Eu tinha visão de túnel e achava que essa luta que estava por vir era a coisa mais importante da minha vida. Olhando para trás agora, eu tinha tudo o que poderia desejar na época, mas não percebi. Não apreciei totalmente. Porque cheguei a um ponto em que ganhar peso para aquela luta era a maior coisa do mundo para mim.

“Eu disse a mim mesmo: se você não fizer isso, perderá tudo. E, como atleta, com toda a franqueza, essa mentalidade pode ser útil e motivadora. Mas também é uma faca de dois gumes. E, comigo, cheguei a um ponto em que fui longe demais com minha mente e meu corpo. Eu não conseguia parar de pensar na vergonha que seria se eu não conseguisse lutar. Como alguém que nunca perdeu nenhuma competição em toda a sua vida, isso me aterrorizou. Tornou-se abrangente. E, no final das contas, cheguei a um ponto em que prefiro sair da equação do que lidar com o que pode vir. É onde minha cabeça estava. Era tudo ou nada.”

Com 12 quilos a perder, Lee confessou que tentou se machucar para não poder lutar. Ela primeiro tentou quebrar o próprio braço antes de tentar sofrer uma concussão.

Quando isso não funcionou, Lee decidiu fazer um passeio noturno em torno de um perigoso trecho de rodovia no Havaí que lhe permitiria acabar com tudo com um giro do volante.

“Eu simplesmente pressionei meu pé até o fim no pedal do acelerador. O mais baixo possível”, disse Lee. “Não sei quão rápido eu estava indo. Mas foi o mais rápido que meu carro conseguiu. Eu queria bater no guardrail o mais forte que pudesse, e só me lembro de girar o volante e desviar e depois bater em alguma coisa, e então foi só… rolar. Rolando e rolando e rolando.

“Quando abri os olhos, estava de cabeça para baixo. Havia vidros quebrados por toda parte. Lembro-me de esperar um bom tempo naquele carro, pendurado de cabeça para baixo, basicamente tentando processar tudo. Como…. Eu ainda estou aqui? Estou vivo?

Após o acidente de carro, Lee diz que apenas seu marido sabia a verdade sobre o que aconteceu.

Demorou meses para finalmente se reconciliar com o que aconteceu enquanto tentava se recuperar da tentativa de suicídio.

“Tudo neste processo de cura tem sido um desafio, é claro”, disse Lee. “Tem sido longe de ser fácil. Mas cada vez que compartilho minha história com outra pessoa… ainda choro. As lágrimas ainda caem. Minha voz ainda treme. Mas, cada vez, fica um pouco melhor.

“Neste momento, estou apenas tentando o meu melhor a cada dia, e cada dia parece diferente. Mas estou bem com isso. Percebo agora que sou apenas humano, todos nós somos. Não fomos feitos para viver uma vida perfeita e imaculada. Aprendi que esta vida é vida. É sobre crescer e aprender a se aceitar. Alguns dias são bons, outros são difíceis, mas a cada dia escolho continuar lutando. Ainda há muitos dias difíceis. Mas a maneira como navego naquela época está muito melhor agora. Muito mais saudável. Tenho ferramentas para usar e pessoas com quem posso contar para que saibam como estou me sentindo.”

Mais recentemente, Lee começou a concentrar seus esforços para melhorar a saúde mental em uma organização sem fins lucrativos que ela lançou, chamada Fightstory, onde as pessoas podem compartilhar suas próprias batalhas pessoais umas com as outras. A inspiração para iniciar a organização sem fins lucrativos veio de sua própria experiência, bem como do trágico falecimento de sua irmã Victoria Lee, de 18 anos, há pouco mais de nove meses.

“Em 26 de dezembro de 2022, minha irmã mais nova, Victoria, suicidou-se”, revelou Lee. “Fightstory foi inspirado em Victoria e na vida notável que ela viveu com apenas 18 anos. Fightstory é tanto dela quanto minha. É algo que criamos juntos para salvar vidas e tentar tornar o mundo um lugar melhor. Queremos que as pessoas saibam que, embora você possa se sentir solitário em sua luta contra a saúde mental, você não está sozinho.”

Lee permanece firme ao lidar com sua própria saúde mental enquanto tenta ajudar outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes, ao mesmo tempo que envia uma mensagem de apoio para qualquer pessoa que precise ouvi-la.

“Se você está lutando agora, se está em um lugar escuro, se está pensando em acabar com sua vida, sejamos nós que diremos: nós entendemos. Sabemos como você se sente”, disse Lee.

“Não se trata de ser forte o tempo todo. Você não precisa fingir ou fingir que está tudo bem. Há muita força na honestidade e no pedido de ajuda. E todos nós podemos ajudar uns aos outros.”