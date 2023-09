Angelica Ross diz que Emma Roberts era transfóbica no set de ‘AHS’

Emma Roberts era transfóbico que Angélica Ross no set de ‘American Horror Story’ … assim afirma a própria Angélica, que está revelando ainda mais suposto conhecimento sobre seu ex-colega de elenco.

A atriz – que é uma mulher trans – apareceu nas redes sociais na terça-feira para fazer a acusação… detalhando o que ela diz ter acontecido enquanto eles estavam filmando ‘AHS: 1984’ em 2018, quando ela foi escalada para contracenar com ER… quem era a liderança naquela temporada.

Angélica diz que Emma a confundiu durante uma interação com outra co-estrela, John Carroll Lynch que disse às “senhoras” (ou seja, Angélica e Emma) para serem legais entre as tomadas… isso depois que Emma reclamou de brincadeira que AR estava sendo mau.

Depois, Angélica diz que nunca mais falou com Emma quando as câmeras não estavam gravando… mas quanto ao motivo de ela não denunciar – AR explica que sentiu que seria retaliada, alegando outra pessoa no set que tinha falado foi punido.