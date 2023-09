Angelyne, personalidade de LA, vendendo uma de suas corvetas rosa para terminar o filme

Angelyne disse ao TMZ … ela está vendendo um de seus famosos brinquedos por incríveis US $ 200 mil, ou a melhor oferta que puder receber, com o dinheiro indo para ajudar a encerrar o filme que ela está fazendo sobre si mesma.

Ela diz que é dona do passeio brilhante desde 2008, mas está quase terminando o filme, além da música, da coloração e dos ajustes de som, por isso é essencial que ela consiga os fundos. Angelyne nos conta que o dinheiro obtido com a venda do carro permitirá que ela mantenha o controle criativo do filme, o que é importante para ela.